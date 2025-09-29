Μετά τη FIFA και την UEFA, η EuroLeague σκέφτεται τον αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ

Σε ένα μείζον ζήτημα εξελίσσεται το τι μέλλει γενέσθαι με τις ισραηλινές ομάδες και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της EuroLeague, Παούλιους Μοτεγιούνας, να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού τους, τονίζοντας ότι η διοργάνωση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Ο Μοτεγιούνας, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Ντουμπάι, παραδέχτηκε πως πρόκειται για ένα δύσκολο ερώτημα που άπτεται των πολιτικών, αλλά ξεκαθάρισε τη στάση της EuroLeague: «Η τακτική και η προσέγγισή μας σε τέτοιου είδους ζητήματα ήταν πάντα να ακολουθούμε τα πρότυπα των άλλων αθλητικών πρωταθλημάτων και οργανισμών». Αυτό σημαίνει πως η EuroLeague θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και θα αντιδράσει αναλόγως, χωρίς να βιαστεί να λάβει αποφάσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο CEO της EuroLeague στην πιθανή αντίδραση της UEFA στο ποδόσφαιρο, της οποίας τα μέλη, σύμφωνα με τους Times, τάσσονται υπέρ της αποβολής του Ισραήλ. Όπως σημείωσε, παρόλο που η UEFA είναι διαφορετική οργάνωση, η απόφασή της έχει σημασία: «Μόλις αρχίσουν να αντιδρούν άλλοι αθλητικοί οργανισμοί, ή ακόμα και αν αντιδράσει η UEFA, θα μιλήσουμε με τους συλλόγους».

Πάντως, ο Μοτεγιούνας έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια της διοργάνωσης: «Το πιο σημαντικό πράγμα είναι προφανώς η ασφάλεια της ομάδας, των παικτών και των οπαδών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα».

Η δήλωση αυτή έρχεται ενώ έχει ήδη αναπτυχθεί μεγάλο θέμα γύρω από την πορεία των ισραηλινών ομάδων, καθώς αναμένεται στις 2 Οκτωβρίου να συνεδριάσει η εκτελεστική επιτροπή της FIFA για την τύχη των ομάδων, μετά και τις πιέσεις του ΟΗΕ και άλλων μεγάλων διεθνών οργανισμών. Μέχρι στιγμής, η EuroLeague δεν έχει πάρει ξεκάθαρη θέση, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο του αποκλεισμού, ανάλογα με τις κινήσεις που θα ακολουθήσουν άλλες μεγάλες αθλητικές ομοσπονδίες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Όταν ανακοινώσαμε αυτή την κίνηση, υπήρξαν πολλές ερωτήσεις και σκεπτικισμός. Είμαι περήφανος όμως γιατί ήταν μία γενναία απόφαση. Το επίπεδο ήταν αυτό που θέλαμε, ανοίξαμε μία νέα αγορά και είμαι χαρούμενος για το μέλλον και για τις ευκαιρίες που θα έχουμε για το προϊόν μας. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε την προσοχή όλων για την ανάπτυξη του μπάσκετ. Πιστεύουμε ότι είμαστε στην αρχή, θα ωριμάσουμε και θα κάνουμε το προϊόν καλύτερο. Ανυπομονώ για να δω τι θα φέρει η επόμενη χρονιά.

Όλοι περίμεναν ένα σπουδαίο ελληνικό ντέρμπι την Κυριακή. Ελπίζουμε ότι ο αγώνας θα είναι ανταγωνιστικός. Αναλύουμε τα δεδομένα και σκεφτόμαστε τις επιλογές μας για να ακυρώσουμε τον μικρό τελικό. Δεν θα τον αντικαταστήσουμε με τους τελικούς του EuroCup.

Η διαδικασία με την BC Partners ήταν μακριά και ενδιαφέρουσα, όμως η προσφορά απορρίφθηκε και τώρα κοιτάζουμε προς τα εμπρός. Πρέπει να δούμε την κατάσταση και επειδή είναι ακόμη φρέσκο, δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το μέλλον.

Δεν είμαι προβληματισμένος από την αποχώρηση ομάδων, υπάρχουν φήμες που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Με την Άλμπα ήμασταν σε επαφή για πολλά χρόνια. Ήταν μέλος της οικογένειας, πήραν μία απόφαση που μας στενοχώρησε. Πρέπει να προχωρήσουμε, έχουμε προτάσεις και είμαστε το σωστό μέρος για τις ομάδες.

Θα μιλήσουμε με ανοιχτή καρδιά και ανοιχτό μυαλό με το NBA για να δούμε πώς θα μεγαλώσουμε το μπάσκετ στην Ευρώπη. Αν δούμε ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία, θα το κάνουμε. Πρέπει να δούμε πώς θα βελτιώσουμε το μπάσκετ. Αν το κάνουμε μαζί τους, θα είναι σπουδαίο. Αυτή είναι η κατάσταση εδώ και καιρό. Θα μιλήσουμε για να εξετάσουμε αν υπάρχουν πιθανότητες να συνεργαστούμε.

Είναι πραγματικά ατυχές να βλέπουμε τόσο καλή συμπεριφορά από τους οπαδούς, να είναι τόσο υποστηρικτικοί (αν και δεν καταλαβαίνω ελληνικά και τουρκικά), να μην υπάρχουν επεισόδια μεταξύ των φιλάθλων, να είναι αυτή η εικόνα που θέλουμε να δείχνουμε προς τα έξω και να έχουμε και αυτά που έγιναν με τον κ. Δημήτρη. Ο τρόπος με τον οποίο βελτιώνεται ο Παναθηναϊκός, μία από τις μεγαλύτερες ομάδες σε όλη την Ευρώπη, είναι εκπληκτικός, το ίδιο και το γήπεδό του, οπότε είναι ατυχές αυτό που συνέβη. Είναι στενάχωρο ότι το αποτέλεσμα ήταν αυτό, μόλις δημοσιεύσαμε την ανακοίνωσή μας. Έχω μια ερώτηση για εσάς. Γιατί τόσες κάμερες πάνω μου όταν μιλάω για τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού; Είστε πολλοί Έλληνες μάλλον.

Μέχρι στιγμής είμαστε πολύ χαρούμενοι με όσα έχουν γίνει, είναι εύκολο να βρεις λύσεις σε προβλήματα. Αναλύουμε την κατάσταση για να γυρίσουμε εδώ, το συμβόλαιο που υπογράψαμε είναι και για τα επόμενα χρόνια. Όχι για το 2026, αλλά για το μέλλον. Μόλις πάρουμε κάποια απόφαση, θα την ανακοινώσουμε και θα την μάθετε.

Είμαστε έτοιμοι για 20 ομάδες, αλλά οι οργανισμοί θα αποφασίσουν. Θα υπάρξει σύντομα αποτέλεσμα, πιστεύουμε ότι είμαστε έτοιμοι για να πάμε στις 20.

Οι σερβικές ομάδες είναι στη λίστα μας. Έχουμε 13 χορηγούς, ένας από αυτούς δεν θα παίξει ούτε την επόμενη χρονιά. Και υπάρχουν οι σερβικές, η Βαλένθια, η Βίρτους, η Παρί, η Χάποελ με τις οποίες θα συζητήσουμε για συνεργασία για πολλά χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ντουμπάι.

Η Χάποελ είχε σπουδαία σεζόν, με τον ιδιοκτήτη της να κάνει εντυπωσιακές κινήσεις. Ανυπομονώ να δω τι σκοπεύει να κάνει στη EuroLeague την επόμενη σεζόν. Είναι εδώ, συζητάμε, θέλουμε όλες οι ομάδες να προοδεύουν. Το ερώτημα είναι αν μπορούν να παίξουν στο Ισραήλ, αυτή τη στιγμή υπάρχει ακόμη ένταση και εμείς χρειαζόμαστε σταθερότητα. Ως EuroLeague, θυμόμαστε τους Ισραηλινούς οπαδούς, όμως θέλουμε σταθερότητα. Όταν υπάρξει, χωρίς ένταση, θα δούμε την κατάσταση για να επιστρέψουν οι αγώνες εκεί. Η Χάποελ έχει σπουδαίο μέλλον.

Η ΤΣΣΚΑ θα επιστρέψει μόλις επικρατήσει ειρήνη. Όλοι το θέλουμε αυτό. Υπάρχουν η Ούνικς, η Ζενίτ, η Λοκομοτίβ. Είναι εύκολο να παίξουν σε υψηλό επίπεδο, γιατί δεν χρειάζεται να δημιουργήσουν τα πάντα από την αρχή, ενώ και στο Ισραήλ είναι σημαντικός παράγοντας τα έσοδα από τα εισιτήρια. Θέλουμε σταθερά μπάτζετ και ελπίζουμε ότι θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα το συντομότερο δυνατό.

Δεν υπάρχει συμφωνία με την FIBA για τα παράθυρα στη διάρκεια της επόμενης σεζόν.

Μοιράζουμε τα έσοδά μας στις ομάδες μας. Έχουμε ομάδες που έχουν έσοδα από τη EuroLeague, το να παίζεις στη διοργάνωση δημιουργεί πολλές ευκαιρίες για να κερδίσεις χρήματα.

Μιλάμε με την ένωση των παικτών και θέλουμε να βοηθάμε τις ομάδες στα ταξίδια τους στις διπλές εβδομάδες. Γίνονται προσαρμογές, πραγματικά πιστεύω ότι όλοι έχουν προσαρμοστεί. Οι παίκτες δεν θέλουν να προπονούνται αλλά να παίζουν. Αυτό δεν είναι πλέον ένα καυτό ή ένα αρνητικό θέμα συζήτησης πια.

Οι προπονητές είναι μεγάλο και σημαντικό μέρος της διοργάνωσης. Πιστεύω ότι ακολουθούμε τους κανονισμούς, τους γνωρίζουν, δεν τους συμπεριφερόμαστε σαν να μην είναι μέλη μας. Όλοι λένε ότι το μπάσκετ της Ευρώπης, είναι το μπάσκετ των προπονητών»