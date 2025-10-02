Ανατροπή στη FIFA: Κλείνει την πόρτα στις πιέσεις – Δεν συζητά τον αποκλεισμό των ισραηλινών ομάδων

Σημαντική ανατροπή σημειώνεται καθώς η FIFA και η UEFA δεν πρόκειται να θέσουν καν σε συζήτηση το ζήτημα του αποκλεισμού του Ισραήλ στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου (2/10) στη Ζυρίχη, παρά τις τεράστιες πιέσεις που δέχονται.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, όπως αυτό της «Mundo Deportivo», η ημερήσια διάταξη της 33ης συνεδρίασης, η οποία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 12 μ.μ. (ώρα Ελλάδας), δεν περιλαμβάνει κανένα θέμα σχετικό με την εξέταση μέτρων ή τον πιθανό αποκλεισμό του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει.

Πιέσεις και Αντιδράσεις

Η απόφαση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το κύμα πιέσεων που έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα προς τις δύο κορυφαίες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, FIFA και UEFA.

Μια συμμαχία 48 επαγγελματιών αθλητών, ανάμεσά τους ο πρώην παίκτης της Τσέλσι, Χακίμ Ζίγιες, και ο άλλοτε αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πολ Πογκμπά, υπέγραψαν ανοικτή επιστολή ζητώντας από την UEFA την αποβολή της χώρας.

Ακόμη και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, προέτρεψε ρητά FIFA και UEFA να αποκλείσουν το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως «απαραίτητη απάντηση για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

Μόλις 24 ώρες πριν τη συνεδρίαση, η Διεθνής Αμνηστία ζήτησε επίσης την αναστολή της FIFA και της UEFA λόγω της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Παρότι οι πιέσεις είναι τεράστιες –προερχόμενες από τον ΟΗΕ, αθλητές, μέλη των ομοσπονδιών και την κοινή γνώμη, φαίνεται πως η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA δεν έχει ακόμη προβεί σε επίσημη έκκληση για την αντιμετώπιση του θέματος, όπως τονίζει το ισπανικό δημοσίευμα.

Στην παρούσα φάση, λοιπόν, η FIFA φαίνεται να αγνοεί το αίτημα για κυρώσεις, εστιάζοντας σε συνήθη θέματα της ατζέντας της, όπως οι εκθέσεις των επιτροπών, οι διοργανώσεις και οι ενημερώσεις για τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.