Συγκίνηση στο Πόρτο: Η σύζυγος του Ζότα φόρεσε το «20» και έτρεξε μαραθώνιο για την Ημέρα του Πατέρα

Ο αδόκητος χαμός του Ντιόγκο Ζότα σκόρπισε θλίψη στους απανταχού φιλάθλους του ποδοσφαίρου, οι οποίοι παρακολουθήσαν σοκαρισμένοι τις φρικτές εικόνες από το πολυτελές όχημα του, που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Λίγους μηνές μετά, και ενώ τα τραύματα από την απώλειά του παραμένουν αμείωτα, η σύζυγος του εκλιπόντα διεθνή Πορτογάλου επιθετικού της Λίβερπουλ, Ρούτε Καρντόσο προχώρησε σε μία συγκινητική πράξη, για να τιμήσει τη μνήμη του.

Έτρεξε στον αγώνα δρόμου 10 χιλιομέτρων, που διοργανώνεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Πόρτο για την Ημέρα του Πατέρα, φορώντας τον αριθμό «20» που φορούσε ο Ζότα όταν αγωνιζόταν στην Premier League.

Η Ρούτε Καρντόσο και ο Ντιόγκο Ζότα παντρεύτηκαν μόλις 11 ημέρες πριν το θανατηφόρο τροχαίο στην Ισπανία και είχαν αποκτήσει τρία παιδιά, γεννημένα το 2021, το 2023 και το 2024 αντίστοιχα.

Η συγκινητική της πράξη δε πέρασε απαρατήρητη στο εξωτερικό, με τη δημοσίευση της φωτογραφίας από το SportBible να αριθμεί χιλιάδες αντιδράσεις, θυμίζοντας πως η μνήμη του ταλαντούχου Πορτογάλου, θα παραμείνει αιώνια.