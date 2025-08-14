Τρομερή κίνηση από τους παίκτες της Τσέλσι: Δώρισαν χρήματα στην οικογένεια του Ντιόγκο Ζότα

Η ποδοσφαιρική κοινότητα θρηνεί για τον χαμό του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Μετά από την απόφαση της Λίβερπουλ και του Κριστιάνο Ρονάλντο να στηρίξουν οικονομικά την οικογένεια, μια ακόμα κίνηση ανθρωπιάς ήρθε από τους πρωταθλητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, την Τσέλσι.

Η Τσέλσι, μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, επικρατώντας 3-0 επί της Παρί Σεν Ζερμέν, έλαβε ένα τεράστιο οικονομικό όφελος. Οι «μπλε» του Λονδίνου έλαβαν περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ για την κατάκτηση του τροπαίου. Εκτός από αυτό, η ομάδα έλαβε ένα επιπλέον μπόνους 15,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο οι ποδοσφαιριστές αποφάσισαν να μοιραστούν μεταξύ τους.

Ωστόσο, σε μια συγκινητική κίνηση αλληλεγγύης, οι παίκτες της Τσέλσι, με πρωτοβουλία του πρώην συμπαίκτη του Ζότα, Πέδρο Νέτο, αποφάσισαν να δωρίσουν ένα σημαντικό ποσό από αυτό το μπόνους στην οικογένεια του αδικοχαμένου Πορτογάλου. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Λονδίνου δώρισε 500.000 ευρώ ως ένδειξη συμπαράστασης και σεβασμού προς τον Ζότα και την οικογένειά του.