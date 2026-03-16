Έιμι Μάντιγκαν: Αυτή είναι η γυναίκα που κέρδισε Όσκαρ 40 χρόνια μετά από την πρώτη της υποψηφιότητα

Ήταν 1986 όταν η Έιμι Μάντιγκαν ήταν για πρώτη φορά υποψήφια για βραβείο Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για τη συμμετοχή της στην ταινία «Twice in a Lifetime» και είναι 2026, σαράντα ολόκληρα χρόνια μετά που κατάφερε να κερδίσει το χρυσό αγαλματίδιο για την ταινία «Weapons»!

Μέχρι σήμερα, το ρεκόρ αυτό το κατείχε η Έλεν Χέιζ, η οποία είχε νικήσει το 1932 και μετά ξανά το 1971! Η νίκη αυτή λοιπόν θεωρήθηκε μια ιστορική στιγμή για το Χόλιγουντ που με αυτόν τον τρόπο δείχνει πως βραβεύει τη μακροζωία και την επιμονή μιας καριέρας που παρέμεινε ενεργή για τέσσερις δεκαετίες.

«Τίποτα δεν θα είχε σημασία αν δεν ήταν πλάι μου»

Με γέλια και ουρλιαχτά η Μάντιγκαν παρέλαβε το Όσκαρ που τόσο καιρό περίμενε και ήθελε να σφίξει στο χέρι της και συγκίνησε με τον τόσο ανθρώπινο λόγο της. «Είναι τρελό αυτό που ζω! Όλοι με ρωτούν τι άλλαξε από την πρώτη υποψηφιότητα και αυτό που έχω να πω είναι πως τώρα πια στα χέρια μου κρατώ αυτόν τον μικρό χρυσό τύπο (το Όσκαρ).

Μου έλεγαν πάντα όταν ευχαριστείς τους συνεργάτες σου, μην λες όλα αυτά τα ονόματα που συνήθως λέμε, γιατί κανείς δεν τους γνωρίζει! Αυτοί οι άνθρωποι όμως σημαίνουν τόσα πολλά για μένα. Χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν εδώ σήμερα! Ευχαριστώ τον σκηνοθέτη Ζακ Γκρέγκερ που έγραψε τη θεία Γκλάντις, έναν ρόλο όνειρο και με άφησε την αρπάξω από τον λαιμό και να την κάνω δική μου!

Τρέμουν τα πόδια μου και τα έχω χάσει… Θέλω να ευχαριστήσω την κόρη μου, Λίλι και τον άντρα της Σον, αλλά ο πιο αγαπημένος μου είναι ο σύζυγός μου, Έντ (Χάρις) που είναι μαζί μου από πάντα και τίποτα από αυτά δεν θα είχε σημασία εάν δεν ήταν πλάι μου… Σας ευχαριστώ πολύ, δεν έχω λόγια».