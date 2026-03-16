Μάικλ Κίτον: Ο σταρ με τους σύνθετους ρόλους που «έκαψε» τον εκπαιδευτικό στον «Εκατομμυριούχο»

Η αγωνία έφτασε στο κατακόρυφο το βράδυ της Κυριακής, στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Η ερώτηση αφορούσε έναν διάσημο ηθοποιό του Χόλιγουντ, Μάικλ Κίτον, και ενώ ο παίκτης αρχικά σταμάτησε, αποδείχθηκε ότι είχε τη σωστή απάντηση στο μυαλό του. Η τελική ερώτηση ήταν απλή αλλά κρίσιμη: Ποιο είναι το πραγματικό όνομα του ηθοποιού;

Αλλά ποιος είναι πραγματικά ο Μάικλ Κίτον; Από τον ρόλο του Μπάτμαν μέχρι την επιτυχία του με το «Birdman», ο Κίτον συνεχίζει να είναι μια από τις πιο σημαντικές και αναγνωρίσιμες φιγούρες του Χόλιγουντ έχοντας εκτελέσει πολύπλευρους και σύνθετους ρόλους.

Ο αντί-ήρωας του Χόλιγουντ

Ο Μάικλ Κίτον, γεννημένος ως Μάικλ Τζον Ντάγκλας στις 5 Σεπτεμβρίου 1951 στην Coraopolis της Πενσυλβάνια, είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, με μια καριέρα γεμάτη από ανατροπές και αμφιλεγόμενους ρόλους. Αν και το πραγματικό του όνομα ήταν ήδη κατειλημμένο από τον γνωστό ηθοποιό Μάικλ Ντάγκλας, ο Κίτον αποφάσισε να υιοθετήσει το καλλιτεχνικό όνομα «Κίτον» για να ξεχωρίσει και να αποφεύγει τη σύγχυση.

Η αρχή της καριέρας: Από το Πίτσμπουργκ στο Χόλιγουντ

Ξεκίνησε την πορεία του στην υποκριτική μετά από σπουδές στη Kent State University και δουλειά στο Πίτσμπουργκ. Αν και αρχικά σπούδασε ομιλία, γρήγορα αποφάσισε να μετακομίσει στο Λος Άντζελες για να κυνηγήσει το όνειρό του. Οι πρώτοι του ρόλοι ήρθαν σε τηλεοπτικές σειρές, όπως το «Maude» (1972) και το «The Mary Tyler Moore Hour» (1979), αλλά η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 1982 με την κωμωδία «Τρελές Νύχτες στο Νεκροτομείο».

Ο «Μπάτμαν» και η μεγάλη του εκτόξευση

Το 1989, ο Κίτον πραγματοποίησε το πιο σημαντικό βήμα της καριέρας του με τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον «Μπάτμαν» του Τιμ Μπάρτον. Αν και πολλοί πίστευαν ότι η επιλογή ενός κωμικού ηθοποιού για τον σκοτεινό ήρωα ήταν λάθος, ο Κίτον κατάφερε να καθηλώσει το κοινό με την ερμηνεία του, αποδεικνύοντας ότι ο χαρακτήρας του Μπάτμαν δεν ήταν μόνο για έναν «ευγενικό» και «ηρωικό» ηθοποιό. Η ταινία απέσπασε παγκόσμια αναγνώριση και η επόμενη ταινία, «Ο Μπάτμαν Επιστρέφει» (1992),καθιέρωσε τον Κίτον ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Μεταξύ κωμωδίας και δράματος

Η καριέρα του Κίτον εκτεινόταν και σε άλλες μεγάλες επιτυχίες όπως το «Beetlejuice» (1988) και το «Mr. Mom» (1983), όπου απέδειξε την ικανότητά του να συνδυάζει τον κωμικό και τον δραματικό ρόλο με μοναδικό τρόπο. Στη διάρκεια της δεκαετίας του '90, συνέχισε να εναλλάσσει δραματικούς και κωμικούς ρόλους, παίζοντας σε ταινίες όπως «Τζάκι Μπράουν» (1997) και «Η Ζωή Μου» (1993).

Η επιστροφή με το «Βirdman»

Η πραγματική του επιστροφή στην κορυφή ήρθε το 2014, με τον ρόλο του Riggan Thomson στην ταινία «Birdman» του Αλεχάντρο Γκονζάλεζ Ινιαρίτου. Παίζοντας έναν ηθοποιό που προσπαθεί να ανακτήσει τη χαμένη του δόξα μέσα από το θέατρο, ο Κίτον έφερε στην οθόνη μια από τις πιο συγκλονιστικές ερμηνείες του. Το κοινό και η κριτική τον αποθέωσαν, και κέρδισε το Χρυσό Σφαίρα και άλλες διακρίσεις για την ερμηνεία του, καθώς και την υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.

Μια καριέρα που δεν σταματά ποτέ

Ο Κίτον δεν έμεινε μόνο στη «Birdman» συνέχισε να διαπρέπει και σε άλλες ταινίες όπως το «Spotlight» (2015), που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, και το «Ο Ιδρυτής» (2016), όπου ενσάρκωσε τον Ray Kroc, τον άνθρωπο πίσω από την αυτοκρατορία των McDonald's.

Η κληρονομιά του Μάικλ Κίτον είναι αδιαμφισβήτητη. Από τον Μπάτμαν του 1989 μέχρι τον καταξιωμένο ηθοποιό του σήμερα, παραμένει μια φιγούρα που συνδυάζει την ανατρεπτική κωμωδία με τη δραματική ένταση, και αυτός είναι και ο λόγος που συνεχίζει να είναι στο προσκήνιο του κινηματογράφου.