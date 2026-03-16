Όσκαρ 2026: Αυτή είναι η κυρία που έγραψε ιστορία στην αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία

Και το όνομα αυτής: Ότομ Ντουράλντ Αρκαπό! Είναι η διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας «Sinners» που απέσπασε 4 βραβεία Όσκαρ στη φετινή τελετή, ανάμεσα σε αυτό και το Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας και αυτό έχει τεράστια σημασία καθώς είναι η πρώτη γυναίκα που κερδίζει σε αυτή την κατηγορία! Η Αρκαπό η οποία έχει φιλιππινέζικη και αφροαμερικανική κρεολική καταγωγή είναι ταυτόχρονα είναι και η πρώτη έγχρωμη γυναίκα που το κερδίζει!

Who is who

Στην ιστορία της κατηγορίας «Καλύτερη Φωτογραφία», μόνο τρεις γυναίκες έχουν προταθεί: η Ρέιτσελ Μόρισον το 2018 για το «Mudbound», η Άρι Γουέγκνερ το 2021 για το «The Power of the Dog» και η Μάντι Γουόκερ το 2022 για το «Elvis».

Μιλώντας για τον σκηνοθέτη των «Sinners», Ράιαν Κούγκλερ, η Αρκαπό είπε χαρακτηριστικά: «Σας ευχαριστώ που πιστεύετε σε μένα και σας ευχαριστώ που με εμπιστεύεστε και αυτό είναι το είδος του ανθρώπου με τον οποίο μπορώ να κάνω ταινίες», ενώ ευχαρίστησε και τη συνάδελφό της κινηματογραφίστρια Ρέιτσελ Μόρισον λέγοντας: «Έχω νιώσει τόση αγάπη από όλες τις γυναίκες σε όλη αυτή τη διαδρομή, έχω γνωρίσει τόσους πολλούς ανθρώπους και νιώθω ότι στιγμές σαν κι αυτή συμβαίνουν εξαιτίας σας και θέλω να σας ευχαριστήσω γι’ αυτό. Στιγμές σαν κι αυτή δεν συμβαίνουν χωρίς οι γυναίκες να σε υπερασπίζονται και να σε υποστηρίζουν. Αλλά πλέον δεν αφορά μόνο εμένα, πρόκειται για πολλά περισσότερα», κατέληξε με το κοινό να τη χειροκροτά όρθιο!

Τη γυρόφερναν τα βραβεία

Η Ότομ Ντουράλντ Αρκαπό υποψήφια μαζί με τον Αντόλφο Βελόσο («Train Dreams»), τον Μάικλ Μπάουμαν («One Battle After Another»), τον Νταν Λάουστσεν («Frankenstein») και τον Ντάριους Κοντζί («Marty Supreme»), ενώ πριν από τα Όσκαρ είχε προταθεί για βραβείο τόσο από τη Βρετανική Εταιρία Κινηματογραφιστών (BAFTA), όσο και από την Αμερικανική Εταιρία Κινηματογραφιστών (ASK).