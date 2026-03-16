Όσκαρ 2026: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί - Λάμψη και haute couture δημιουργίες
Κομψές κυρίες και υπέροχοι κύριοι... stars παγκόσμιας αναγνώρισης, μετέτρεψαν το κόκκινο χαλί σε πασαρέλα.
Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί της 98ης απονομής των Όσκαρ είχε όπως κάθε χρόνο τεράστιο ενδιαφέρον. Οι λαμπεροί star εντυπωσίασαν με τις εμφανίσεις τους. Δημιουργίες υψηλής ραπτικής, ευφάνταστα outfits και beauty looks που θα μείνουν στην ιστορία.
Η πρωταγωνίστρια του «Hamnet», Τζέσι Μπάκλεϊ συνδύασε το κόκκινο με το ροζ σε ένα φόρεμα με την υπογραφή Chanel το οποίο συνδύασε με διαμαντένιο κολιέ και σκουλαρίκια.
H Tεγιάνα Τέιλορ που μας έχει συνηθίσει είναι η αλήθεια σε άκρως εντυπωσιακές εμφανίσεις, επέλεξε επίσης Chanel.
Υπέρκομψη μέσα στο Armani Prive φόρεμά της η Γκουίνεθ Πάλτροου.
Η Ντέμι Μουρ επέλεξε ένα απίθανο φόρεμα με φτερά δια χειρός Gucci.
Αριστοκρατικός και κομψός ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο με μαύρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και παπιγιόν.
Πιο όμορφη από ποτέ η Νικόλ Κίντμαν με Chanel.
Valentino επέλεξε η Anne Hathaway.
O Τιμοτέ Σαλαμέ με Givenchy.