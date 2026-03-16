LIFE Όσκαρ Βράβευση ταινίες Σινεμά Hollywood - Χόλιγουντ Celebrities Showbiz

Όσκαρ 2026: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί - Λάμψη και haute couture δημιουργίες

Κομψές κυρίες και υπέροχοι κύριοι... stars παγκόσμιας αναγνώρισης, μετέτρεψαν το κόκκινο χαλί σε πασαρέλα.

Getty Images
Φωτεινή Λασπά

Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί της 98ης απονομής των Όσκαρ είχε όπως κάθε χρόνο τεράστιο ενδιαφέρον. Οι λαμπεροί star εντυπωσίασαν με τις εμφανίσεις τους. Δημιουργίες υψηλής ραπτικής, ευφάνταστα outfits και beauty looks που θα μείνουν στην ιστορία.

Η πρωταγωνίστρια του «Hamnet», Τζέσι Μπάκλεϊ συνδύασε το κόκκινο με το ροζ σε ένα φόρεμα με την υπογραφή Chanel το οποίο συνδύασε με διαμαντένιο κολιέ και σκουλαρίκια.

(Photo by John Shearer/WireImage)

H Tεγιάνα Τέιλορ που μας έχει συνηθίσει είναι η αλήθεια σε άκρως εντυπωσιακές εμφανίσεις, επέλεξε επίσης Chanel.

(Photo by Mike Coppola/Getty Images)

Υπέρκομψη μέσα στο Armani Prive φόρεμά της η Γκουίνεθ Πάλτροου.

(Photo by Arturo Holmes/Getty Images)

Η Ντέμι Μουρ επέλεξε ένα απίθανο φόρεμα με φτερά δια χειρός Gucci.

(Photo by Mike Coppola/Getty Images)

Αριστοκρατικός και κομψός ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο με μαύρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και παπιγιόν.

(Photo by Kevin Mazur/Getty Images)

Πιο όμορφη από ποτέ η Νικόλ Κίντμαν με Chanel.

(Photo by Matei Horvath/FilmMagic)

Valentino επέλεξε η Anne Hathaway.

(Photo by Julian Hamilton/Getty Images)

O Τιμοτέ Σαλαμέ με Givenchy.

(Photo by Kevin Mazur/Getty Images)

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader