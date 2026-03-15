Η τελετή απονομής των βραβείων της Ακαδημίας Κινηματογράφου –κοινώς τα Όσκαρ– είναι η κορύφωση της χρονιάς για τη βιομηχανία του θεάματος, αλλά και τους κινηματογραφόφιλους, που ξεροσταλιάζουν μέχρι τα ξημερώματα για να δουν ποιοι θα πάρουν το πολυπόθητο αγαλματίδιο.

Πίσω όμως από τη λάμψη, τα κόκκινα χαλιά και τους συγκινητικούς λόγους ευχαριστιών, κρύβονται ιστορίες που μοιάζουν βγαλμένες από σενάριο ταινίας: κλοπές αγαλματιδίων, περίεργοι κανονισμοί, μικρά σκάνδαλα και απίθανες συμπτώσεις. Ακολουθούν δέκα από τις πιο παράξενες.

Η μοναδική νίκη της Kim Basinger

Η Kim Basinger κέρδισε Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου το 1998 για την ερμηνεία της στην ταινία L.A. Confidential. Αυτό όμως που υποτίθεται ότι θα της άνοιγε διάπλατα την πόρτα και για άλλους ρόλους, την κατέστρεψε. Στα επόμενα χρόνια εμφανίστηκε σε αρκετές ταινίες, μεταξύ των οποίων και το Fifty Shades Darker, αλλά δεν προτάθηκε ποτέ ξανά για σημαντικό κινηματογραφικό βραβείο.

Το μεγάλο χάος των Όσκαρ του 2000

Η τελετή του 2000 έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο χαοτικές που έγιναν ποτέ. Λίγες εβδομάδες πριν από τη λήξη της ψηφοφορίας, διαπιστώθηκε ότι πάνω από 4.000 ψηφοδέλτια που είχαν σταλεί στα μέλη της Ακαδημίας είχαν εξαφανιστεί στο ταχυδρομείο. Η προθεσμία αναγκαστικά παρατάθηκε, όμως τα προβλήματα δεν σταμάτησαν εκεί.

Στις 10 Μαρτίου, λίγο πριν από την τελετή, 55 αγαλματίδια Όσκαρ κλάπηκαν από αποθήκη στην Καλιφόρνια. Τα περισσότερα βρέθηκαν λίγες ημέρες αργότερα μέσα σε κάδο σκουπιδιών έξω από ένα σουπερμάρκετ από έναν άνδρα που έψαχνε ανακυκλώσιμα υλικά. Η Ακαδημία τον αντάμειψε με 50.000 δολάρια και εισιτήρια για την τελετή. Παρά τις έρευνες, δύο από τα αγαλματίδια δεν βρέθηκαν ποτέ.

Ο άνθρωπος που σχεδίασε το Όσκαρ και κέρδισε έντεκα

Ο πιο επιτυχημένος Ιρλανδός στην ιστορία των Όσκαρ δεν είναι ηθοποιός, αλλά σκηνογράφος. Ο Cedric Gibbons κέρδισε έντεκα βραβεία για καλλιτεχνική διεύθυνση μεταξύ 1930 και 1956, δουλεύοντας σε ταινίες όπως το Pride and Prejudice και το Julius Caesar.

Το πιο εντυπωσιακό, όμως, είναι ότι στον ίδιο αποδίδεται και ο σχεδιασμός του διάσημου αγαλματιδίου. Δηλαδή ο άνθρωπος που σχεδίασε το σύμβολο των Όσκαρ είναι και εκείνος που το κέρδισε περισσότερες φορές.

Η εχθρότητα που επισκίασε μια νίκη

Η τελετή του 1936 σημαδεύτηκε από ένα επεισόδιο που τροφοδότησε τη διάσημη αντιπαλότητα δύο σταρ. Η Bette Davis κέρδισε Όσκαρ για την ταινία Dangerous, όμως η στιγμή δεν ήταν καθόλου γιορτινή.

Στην αίθουσα βρισκόταν και η μεγάλη της αντίπαλος, Joan Crawford, η οποία –σύμφωνα με τις ιστορίες της εποχής– κράτησε επιδεικτικά την πλάτη της γυρισμένη, όταν ανακοινώθηκε το όνομα της Davis. Η ένταση μεταξύ των δύο ηθοποιών είχε ήδη γίνει θρύλος στο Χόλιγουντ.

Η «φτωχική» τσάντα δώρων των υποψηφίων

Για χρόνια οι υποψήφιοι των Όσκαρ έπαιρναν μια τσάντα δώρων γεμάτη προϊόντα πολυτελείας. Όταν η Ακαδημία αποφάσισε να τη διακόψει το 2006, υπήρξαν αντιδράσεις –κυρίως ειρωνικές– για το πόσο «θα ταλαιπωρηθούν» οι αστέρες του Χόλιγουντ χωρίς τα δωρεάν δώρα.

Σε ορισμένες χρονιές στην περίφημη τσάντα οι εταιρείες συμπεριλάμβαναν αντικείμενα συνολικής αξίας πάνω από 100.000 δολάρια. Μεταξύ άλλων περιείχε πολυτελή ταξίδια με τρένο στον Καναδά, πανάκριβα καλλυντικά, ακόμη και ηλεκτρονικές συσκευές.

Γιατί οι νικητές δεν μπορούν να πουλήσουν το Όσκαρ τους

Ένα από τα πιο παράξενα στοιχεία των βραβείων είναι ότι οι νικητές δεν έχουν πλήρη κυριότητα του αγαλματιδίου. Όποιος κερδίζει πρέπει να υπογράψει συμφωνία ότι δεν θα το πουλήσει. Αν κάποιος θελήσει να τo ξεφορτωθεί, η μόνη επιλογή είναι να το προσφέρει πίσω στην Ακαδημία για μόλις ένα δολάριο.

Ο κανονισμός ισχύει ακόμη και για τις οικογένειες των βραβευμένων μετά τον θάνατό τους και σκοπός του είναι να διατηρηθεί η «ακεραιότητα» του συμβόλου.

Ο μοναδικός ηθοποιός που πούλησε το Όσκαρ του

Υπάρχει πάντως μία γνωστή εξαίρεση. Ο ηθοποιός Harold Russell κέρδισε Όσκαρ για την ταινία The Best Years of Our Lives, πριν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός. Το 1992 πούλησε το αγαλματίδιο για να καλύψει τα ιατρικά έξοδα της συζύγου του.

Ο Russell ήταν επίσης ο πρώτος μη επαγγελματίας ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ και ο μοναδικός που τιμήθηκε με δύο αγαλματίδια για την ίδια ερμηνεία: ένα κανονικό και ένα τιμητικό.

Το Όσκαρ της Whoopi Goldberg που κατέληξε στα σκουπίδια

Το 2002, η ηθοποιός Whoopi Goldberg έστειλε το αγαλματίδιο που είχε κερδίσει για την ταινία Ghost στην Ακαδημία για καθάρισμα. Το βραβείο στάλθηκε στη βιοτεχνία που κατασκευάζει τα αγαλματίδια στο Σικάγο, όμως όταν έφτασε το πακέτο ήταν άδειο. Λίγες ημέρες αργότερα το αγαλματίδιο εντοπίστηκε μέσα σε έναν κάδο απορριμμάτων σε αεροδρόμιο της Καλιφόρνια. Επιστράφηκε στην ηθοποιό, αλλά –ειρωνικά– δεν καθαρίστηκε ποτέ.

Το πραγματικό όνομα του «Όσκαρ»

Αν και όλοι αποκαλούν το βραβείο «Όσκαρ», αυτό δεν είναι το επίσημο όνομά του. Η πραγματική ονομασία είναι Academy Award of Merit.Το παρατσούκλι «Όσκαρ» εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1930. Μία δημοφιλής ιστορία λέει ότι μια βιβλιοθηκάριος της Ακαδημίας σχολίασε ότι το αγαλματίδιο της θύμιζε τον θείο της, που λεγόταν Όσκαρ. Το όνομα καθιερώθηκε επίσημα το 1939.

Το πρώτο σκάνδαλο προεκλογικής εκστρατείας

Το 1930, η θρυλική ηθοποιός Mary Pickford διεκδικούσε Όσκαρ για την ταινία Coquette, η οποία δεν είχε ενθουσιάσει ιδιαίτερα τους κριτικούς. Σύμφωνα με την παράδοση της εποχής, κάλεσε τα μέλη της επιτροπής που αποφάσιζαν τους νικητές για τσάι στην πολυτελή έπαυλή της.

Λίγο αργότερα, η Pickford κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, σε ένα από τα πρώτα περιστατικά που θεωρήθηκαν «προεκλογική εκστρατεία» στα βραβεία.