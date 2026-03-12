Αυτό είναι το πολυτελές μενού που θα απολαύσουν οι ηθοποιοί τη βραδιά των Όσκαρ

Περισσότερα από 70 πιάτα με εκλεκτά εδέσματα θα περιμένουν τους λαμπερούς ηθοποιούς που έλαβαν πρόσκληση για να παρευρεθούν στην 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ στο Governors Ball του Λος Άντζελες.

Για 32η φορά, το μενού έχει αναλάβει ο διάσημος σεφ Βόλφγκανγκ Πακ και η ομάδα του, καλούμενος να ικανοποιήσει τους γευστικούς κάλυκες 1.500 ηθοποιών απ' όλον τον κόσμο.

Πολυτελές μενού στα Όσκαρ / Reuters

Ο Βόλφγκανγκ Πακ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το comfort food είναι πάντα το αγαπημένο του κόσμου με το μενού να περιλαμβάνει κλασικές επιλογές όπως κοτόπιτα, πίτσα με καπνιστό σολομό, ζυμαρικά με τυρί και μίνι μπιφτέκια με κρέας Wagyu. Πρόσθεσε ότι η προσπάθεια να είσαι καινοτόμος δεν αποδίδει πάντα καρπούς και αναπολώντας προηγούμενα πάρτι τόνισε «Έχω κουραστεί να φτιάχνω πίτσες αλλά οι καλεσμένοι δοκίμασαν τα πιάτα και με ρώτησαν "Βόλφγκανγκ, πού είναι η πιτσαρία σου;"».

Ο διάσημος σεφ Βόλφγκανγκ Πακ και η ομάδα του θα ετοιμάσουν το μενού της βραδιάς των Όσκαρ / Reuters

Τι περιέχει το μενού

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από την πρόβα που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, στην αίθουσα θα στηθούν ένας σταθμός izakaya ή αλλιώς παμπ ιαπωνικού στιλ και μια ιταλική μηχανή που θα φτιάχνει φρέσκο παγωτό.

Την βραδιά των Όσκαρ, ο Πακ θα έχει μαζί του 75 σεφ υπεύθυνους για τις αλμυρές λιχουδιές, 45 ζαχαροπλάστες και 325 υπαλλήλους υποδοχής. Η ομάδα θα είναι υπεύθυνη να παρασκευάσει περίπου 600 σπιτικές πίτσες, 3.000 ζυμαρικά με γέμιση αγκινάρας και τυριών και 2.000 μίνι Όσκαρ σοκολάτας τα οποία θα είναι καλυμμένα με βρώσιμο χρυσό 24 καρατίων.

Reuters

Επίσης, οι 1.500 καλεσμένοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σούσι και νίγκιρι, τραγανά κέικ ρυζιού, κράκερ καπνιστού σολομού σε σχήμα Όσκαρ, στρούντελ μήλου (συνταγή της μητέρας του Πακ), μακαρόν και διάφορα μίνι σοκολατάκια.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, εκατοντάδες κιλά χαβιάρι, μαύρες τρούφες, και μπριζόλες τόμαχοκ έχουν παραδοθεί για την πολυτελή γιορτή.

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Στο Governor's Ball, οι a-list καλεσμένοι θα έχουν την ευκαιρία επίσης να απολαύσουν σαμπάνια Piper-Heidsieck ενώ τα Clarendelle και Domaine Clarence Dillon είναι οι επίσημοι χορηγοί κρασιών στη φαντασμαγορική βραδιά.

Τέλος, ο mixologist Charles Joly μαζί με τον Lorenzo Antinori και την ομάδα πίσω από το Bar Leone του Χονγκ Κονγκ θα επιμεληθούν τα κοκτέιλ που θα έχουν ως βάση την Tequila Don Julio.