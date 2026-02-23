Βραβεία BAFTA 2026: Αυτοί είναι οι νικητές - Η Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου σνόμπαρε τον Λάνθιμο

Απονεμήθηκαν το βράδυ της Κυριακής, 22/2, τα 79α βραβεία BAFTA 2026 στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, που πολλοί τα θεωρούν ως προάγγελο των Όσκαρ. Την τελετή παρουσίασε για πρώτη φορά ο Σκωτσέζος ηθοποιός Άλαν Κάμινγκ.

Μεγάλος νικητής ήταν η ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον, που αφηγείται την καταδίωξη πρώην επαναστατών από λευκούς ρατσιστές στις ΗΠΑ. Το φιλμ κέρδισε 6 βραβεία, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας για το οποίο ήταν υποψήφιος ο Γιώργος Λάνθιμος. Παρά τις υποψηφιότητες που συγκέντρωσε, η «Bugonia» έφυγε τελικά με… άδεια χέρια! Η ταινία «Hamnet» κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας και Α' Γυναικείου Ρόλου για την Τζέσι Μπάκλεϊ και το έχασε μέσα από τα χέρια της η Έμα Στόουν για την ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη.

Jessie Buckley / Reuters

Το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου κατέκτησε ο Ρόμπερτ Αραμάγιο για την ταινία «I swear» και όχι ο Τζέσι Πλέμονς της «Bugonia». Πρόκειται για το βιογραφικό δράμα του Κερκ Τζόουνς που βασίζεται στην πραγματική ιστορία ενός Σκωτσέζου ο οποίος πάσχει από σύνδρομο Τουρέτ.

Robert Aramayo, Ethan Hawke / Reuters

Τα βραβεία Β’ Ανδρικού και Β Γυναικείου Ρόλου πήγαν στον Σον Πεν («One Battle After Another») και τη Γούνμι Μοσάκου («Sinners»). Καλύτερη βρετανική ταινία αναδείχθηκε η «Hamnet» και καλύτερη ξενόγλωσση ταινία (μη αγγλόφωνη), η νορβηγική «Sentimental Value». Το βραβείο καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων απέσπασε η «Zootopia 2».

Οι νικητές

Καλύτερη Ταινία: «One Battle After Another»

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Jessie Buckley – «Hamnet»

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Robert Aramayo, «I Swear»

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Wunmi Mosaku, «Sinners»

B’ Ανδρικός Ρόλος: Sean Penn, «One Battle After Another»

Καλύτερη Ταινία Βρετανικής Παραγωγής: «Hamnet»

Καλύτερο Ντεμπούτο Βρετανού Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη, Παραγωγού:

«My Father’s Shadow» - Akinola Davies Jr. (σκηνοθέτης), Wale Davies (σεναριογράφος)

Καλύτερη μη Αγγλόφωνη Ταινία: «Sentimental Value»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: «Mr. Nobody Against Putin»

Σκηνοθεσία: «One Battle After Another» - Paul Thomas Anderson

φωτογραφία Reuters

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: «Zootropolis 2»

Καλύτερη Παιδική ή Οικογενειακή Ταινία: «Boong»

Πρωτότυπου Σεναρίου: «Sinners», Ryan Coogler

Διασκευασμένου Σεναρίου: «One Battle After Another», Paul Thomas Anderson

Καλύτερου Καστ: «I Swear», Lauren Evans

Καλύτερης Φωτογραφίας: «Frankenstein»

Καλύτερο Μοντάζ: «One Battle After Another»

Καλύτερων Κοστουμιών: «Frankenstein», Kate Hawley

Καλύτερου Μακιγιάζ: «Frankenstein»

Καλύτερης Μουσικής: «Sinners»

Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής: «Frankenstein»

Καλύτερου Ήχου: «F1»

Καλύτερων Σπέσιαλ Εφέ: «Avatar: Fire and Ash»

Καλύτερη Βρετανική Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους: «Two Black Boys in Paradise»

Καλύτερη Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους: «This Is Endometriosis»

Καλύτερος Ανερχόμενος Ηθοποιός σύμφωνα με την ψήφο του κοινού: «Robert Aramayo»