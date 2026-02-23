Breaking news icon BREAKING
Ομόνοια: Καθίζηση και διακοπή κυκλοφορίας - Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς

Βραβεία BAFTA 2026: Αυτοί είναι οι νικητές - Η Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου σνόμπαρε τον Λάνθιμο

Η ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη, «Bugonia», δεν κέρδισε ούτε για σκηνοθεσία, ούτε για Α’ ανδρικό, ούτε για Α’ γυναικείο ρόλο, ούτε για σενάριο!

φωτογραφία Reuters
φωτογραφία Reuters
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

Απονεμήθηκαν το βράδυ της Κυριακής, 22/2, τα 79α βραβεία BAFTA 2026 στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, που πολλοί τα θεωρούν ως προάγγελο των Όσκαρ. Την τελετή παρουσίασε για πρώτη φορά ο Σκωτσέζος ηθοποιός Άλαν Κάμινγκ.

Μεγάλος νικητής ήταν η ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον, που αφηγείται την καταδίωξη πρώην επαναστατών από λευκούς ρατσιστές στις ΗΠΑ. Το φιλμ κέρδισε 6 βραβεία, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας για το οποίο ήταν υποψήφιος ο Γιώργος Λάνθιμος. Παρά τις υποψηφιότητες που συγκέντρωσε, η «Bugonia» έφυγε τελικά με… άδεια χέρια! Η ταινία «Hamnet» κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας και Α' Γυναικείου Ρόλου για την Τζέσι Μπάκλεϊ και το έχασε μέσα από τα χέρια της η Έμα Στόουν για την ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη.

Jessie Buckley / Reuters
Jessie Buckley / Reuters

Το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου κατέκτησε ο Ρόμπερτ Αραμάγιο για την ταινία «I swear» και όχι ο Τζέσι Πλέμονς της «Bugonia». Πρόκειται για το βιογραφικό δράμα του Κερκ Τζόουνς που βασίζεται στην πραγματική ιστορία ενός Σκωτσέζου ο οποίος πάσχει από σύνδρομο Τουρέτ.

Robert Aramayo, Ethan Hawke / Reuters
Robert Aramayo, Ethan Hawke / Reuters

Τα βραβεία Β’ Ανδρικού και Β Γυναικείου Ρόλου πήγαν στον Σον Πεν («One Battle After Another») και τη Γούνμι Μοσάκου («Sinners»). Καλύτερη βρετανική ταινία αναδείχθηκε η «Hamnet» και καλύτερη ξενόγλωσση ταινία (μη αγγλόφωνη), η νορβηγική «Sentimental Value». Το βραβείο καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων απέσπασε η «Zootopia 2».

Οι νικητές

Καλύτερη Ταινία: «One Battle After Another»

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Jessie Buckley – «Hamnet»

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Robert Aramayo, «I Swear»

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Wunmi Mosaku, «Sinners»

B’ Ανδρικός Ρόλος: Sean Penn, «One Battle After Another»

Καλύτερη Ταινία Βρετανικής Παραγωγής: «Hamnet»

Καλύτερο Ντεμπούτο Βρετανού Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη, Παραγωγού:

«My Father’s Shadow» - Akinola Davies Jr. (σκηνοθέτης), Wale Davies (σεναριογράφος) 

Καλύτερη μη Αγγλόφωνη Ταινία: «Sentimental Value»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: «Mr. Nobody Against Putin»

Σκηνοθεσία: «One Battle After Another» - Paul Thomas Anderson

φωτογραφία Reuters
φωτογραφία Reuters

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: «Zootropolis 2»

Καλύτερη Παιδική ή Οικογενειακή Ταινία: «Boong»

Πρωτότυπου Σεναρίου: «Sinners», Ryan Coogler

Διασκευασμένου Σεναρίου: «One Battle After Another», Paul Thomas Anderson

Καλύτερου Καστ: «I Swear», Lauren Evans

Καλύτερης Φωτογραφίας: «Frankenstein»

Καλύτερο Μοντάζ: «One Battle After Another»

Καλύτερων Κοστουμιών: «Frankenstein», Kate Hawley

Καλύτερου Μακιγιάζ: «Frankenstein»

Καλύτερης Μουσικής: «Sinners»

Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής: «Frankenstein»

Καλύτερου Ήχου: «F1»

Καλύτερων Σπέσιαλ Εφέ: «Avatar: Fire and Ash»

Καλύτερη Βρετανική Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους: «Two Black Boys in Paradise»

Καλύτερη Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους: «This Is Endometriosis»

Καλύτερος Ανερχόμενος Ηθοποιός σύμφωνα με την ψήφο του κοινού: «Robert Aramayo»

