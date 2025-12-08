Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι υποψηφιότητες - Ποια ταινία σάρωσε και ποια βραβεία διεκδικεί η Bugonia

Η ταινία «One Battle After Another» σάρωσε τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Χρυσές Σφαίρες 2026, όπως αυτές αποκαλύφθηκαν σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, πριν από την τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου. Η επική ταινία με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο συγκέντρωσε εννέα υποψηφιότητες στις κατηγορίες: Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Σεναριογράφου, Υποψηφιότητα για Καλύτερο Ανδρικό Ρόλο για τον Πρωταγωνιστικό Ρόλο και Β' Ανδρικού Ρόλου για τους Μπενίσιο Ντελ Τόρο και Σον Πεν. Ακολουθεί η «Συναισθηματική Αξία» με 8 και το «Sinners» με 7.

Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου Bugonia βρίσκεται στη λίστα των βραβείων για την κατηγορία «Καλύτερη Ταινία Μιούζικαλ ή Κωμωδία», όμως ο γνωστός σκηνοθέτης δεν βρίσκεται στη λίστα των υποψηφιοτήτων για το βραβείο «Καλύτερου Σκηνοθέτη». Ωστόσο ο Τζέσι Πλίμονς και η Έμμα Στόουν απέσπασαν υποψηφιότητα για την ξεχωριστή ερμηνεία τους.

Στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας - Δράμα, ανταγωνίζονται οι ταινίες «Φρανκενστάιν», «Χάμνετ», «Ήταν Απλά Ένα Ατύχημα», «Ο Μυστικός Πράκτορας», «Συναισθηματική Αξία» και «Αμαρτωλοί».

Η ταινία «Adolescence» απέσπασε ουσιαστικές υποψηφιότητες που την καθιστούν έναν από τους βασικούς «παίκτες» της φετινής διοργάνωσης, ενώ η HBO Max και Apple TV κυριαρχούν με τα «Severance», «The Pitt», «The Studio» και «The White Lotus» να συγκεντρώνουν ισχυρή παρουσία στις λίστες.