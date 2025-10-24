Γιώργος Λάνθιμος: Μετά τη «Bugonia» θα κάνει διάλειμμα από τον κινηματογράφο - Έφτασε στα όριά του

Ο Γιώργος Λάνθιμος αποφάσισε να μείνει λίγο εκτός κινηματογράφου και διεθνών παραγωγών, να ηρεμήσει, να σκεφτεί, να βρει και πάλι τον εαυτό του μετά από τριετία με έντονες επαγγελματικές υποχρεώσεις στο σινεμά που όμως τον αποζημίωσαν ηθικά και υλικά.

Σε συνέντευξή του στο «Collider» ο διάσημος σκηνοθέτης παραδέχτηκε πως πια έχει φτάσει στα όριά του: «Λοιπόν, δεν μπορώ να συνεχίσω να το κάνω άλλο. Νομίζω ότι χρειάζομαι ένα διάλειμμα. Το έχω πει και πριν ανάμεσα στις άλλες τρεις ταινίες που έκανα, αλλά τώρα μιλάω σοβαρά. Μπορείτε να το κρατήσετε αυτό που λέω. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα».

Yorgos Lanthimos Announces Break from Filmmaking After 'Bugonia' Release [Exclusive] https://t.co/PuH4bRvV7j — Collider (@Collider) October 23, 2025

«Κάποια στιγμή εξαντλείσαι»

Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε τι τον έκανε να πηγαίνει από ταινία σε ταινία λέγοντας πως ήταν κρίμα να αφήσει ένα σενάριο να περιμένει, κάτι που τελικά τον εξόντωσε. «Αποφασίζω ποια ταινία θα κάνω κάθε φορά που ένα σενάριο είναι έτοιμο. Όταν λοιπόν είναι έτοιμο και δουλεύουμε πάνω σε κάτι για τόσο πολύ καιρό, είναι απλώς κρίμα να το αφήσω εκεί και να περιμένει. Έτσι, αναγκάστηκα σχεδόν να προσπαθήσω να βρω χρόνο να κάνω την επόμενη ταινία αμέσως μόλις τελείωνα κάποια άλλη.

Τη μεγάλη περίοδο οπτικών εφέ στο “Poor Things” ένιωσα ότι έπρεπε να κάνω κάτι και έτσι γυρίσαμε το “Kinds of Kindness”. Το σενάριο της “Bugonia”, το είχα διαβάσει τρία χρόνια πριν, οπότε ένιωσα έτοιμος και απλώς ήθελα να ξεκινήσουμε και να την κάνουμε. Κάπως έτσι γίνεται και βρίσκεις τη θέληση και τη δύναμη, αλλά κάποια στιγμή, εξαντλείσαι. Είμαστε σε αυτό το σημείο τώρα».