Μπρένταν Φρέιζερ - Ρέιτσελ Βάις: Επιστρέφουν και υπόσχονται ένα αξέχαστο σίκουελ του «The Mummy»

Ο Μπρένταν Φρέιζερ και η Ρέιτσελ Βάις θα ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους για μία νέα ταινία της διάσημης σειράς δράσης «The Mummy», από την Universal Pictures. Το τέταρτο μέρος θα φέρει την σκηνοθετική υπογραφή των Ματ Μπετινέλι-Όλπιν και Τάιλερ Γκίλετ, γνωστοί και ως Radio Silence, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν σκηνοθετήσει τα «Ready or Not», «Abigail» και τις αναβιώσεις της σειράς «Scream». Το σενάριο υπογράφει ο Ντέιβιντ Κόγκεσαλ, ο οποίος μοιράστηκε το σχετικό άρθρο του Deadline σε ανάρτησή του στο Χ, επιβεβαιώνοντας το νέο κεφάλαιο του franchise. Το φιλμ θα παραχθεί από τον αρχικό παραγωγό της σειράς Σον Ντάνιελ και τους Ουίλιαμ Σέρακ, Τζέιμς Βάντερμπιλτ και Πολ Νεϊνστάιν για λογαριασμό της Project X Entertainment.

Στις δύο πρώτες ταινίες της σειράς, «The Mummy» του 1999 και «The Mummy Returns» του 2001, ο κυνηγός θησαυρών Rick O'Connell (Φρέιζερ) γνωρίζει και στη συνέχεια, παντρεύεται την ερευνήτρια Αιγυπτιολογίας Evelyn Carnahan (Βάις), καθώς μάχονται με μια αρχαία κατάρα και το αναστημένο σώμα του ιερέα Imhotep, τον οποίο υποδύθηκε ο Άρνολντ Βόσλου.

Η σκηνοθεσία ήταν του Στίβεν Σόμερς, με το «The Mummy Returns» να φιλοξενεί το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Ντουέιν Τζόνσον στο ρόλο του Scorpion King. Αυτός ο χαρακτήρας απέκτησε τη δική του σειρά spin-off ταινιών, από τις οποίες έχουν γυριστεί μέχρι στιγμής πέντε, αν και μόνο στην πρώτη, «The Scorpion King» του 2002, πρωταγωνίστησε ο Τζόνσον.

Η Μαρία Μπέλο αντικατέστησε τη Βάις στην τρίτη ταινία «Tomb of the Dragon Emperor», η οποία κυκλοφόρησε το 2008.

Επιπλέον, ένα reboot του «The Mummy» σε σκηνοθεσία Άλεξ Κούρτζμαν και με πρωταγωνιστές τον Τομ Κρουζ και την Αναμπέλ Γουόλις, κυκλοφόρησε το 2017, το οποίο όμως απέτυχε να δώσει πνοή στα σχέδια της Universal για το Dark Universe, ένα κοινό κινηματογραφικό σύμπαν με όλα τα κλασικά τέρατα.

Η επιτυχία της επανακυκλοφορίας της πρώτης ταινίας «The Mummy» με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την κυκλοφορία της, την επανέφερε στις 20 κορυφαίες εισπρακτικά παραγωγές του Βορειοαμερικανικού box office, τον Απρίλιο του 2024. Παράλληλα, ο Φρέιζερ διανύει μια περίοδο επιτυχημένου comeback το οποίο επισφραγίστηκε το 2023 με το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «The Whale», σύμφωνα με τον Guardian.