Λάνθιμος και Έμα Στόουν άφησαν τη «Bugonia» και μίλησαν για τον Ολυμπιακό (vid)

Η συζήτηση για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia», πήρε απρόσμενη τροπή, καθώς ο κορυφαίος Έλληνας σκηνοθέτης και η Έμα Στόουν, βρέθηκαν να συζητούν για τα... αισθήματατους για τον Ολυμπιακό!

Στο πλαίσιο συνέντευξης για την προώθηση της νέας τους ταινίας, στην οποία συμμετέχει και ο Τζέσι Πλίμονς, ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος έβαλε στην εξίσωση και το ΣΕΦ και τους «ερυθρόλευκους».

Είναι γνωστό πως ο Λάνθιμος, ο οποίος στα νιάτα του έπαιζε μπάσκετ στο Παγκράτι, παρακολουθεί συχνά τους αγώνες του Ολυμπιακού στην Euroleague όταν βρίσκεται στην Ελλάδα. Μάλιστα, έχει επισκεφθεί πολλές φορές το ΣΕΦ, φέρνοντας μάλιστα μαζί του και την Έμα Στόουν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Λάνθιμος παρακολούθησε από κοντά την ήττα των Πειραιωτών από τη Μονακό στις 29 Οκτωβρίου για την 7η αγωνιστική της Euroleague. Η απουσία της Στόουν, η οποία στο παρελθόν είχε φέρει τύχη στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, δεν πέρασε απαρατήρητη.

Κατά το κλείσιμο της συνέντευξης, ο Κουτσογιαννόπουλος πρότεινε χαριτολογώντας στην Έμα Στόουν «να πηγαίνεις πιο συχνά στο ΣΕΦ», υπονοώντας πως είναι πιο... γούρικη για τον Ολυμπιακό σε σχέση με τον Λάνθιμο. Η ηθοποιός απάντησε αμέσως χαμογελώντας: «Ναι, ξέρω!».

Τέλος ο σκηνοθέτης σχολίασε πως «ο ανταγωνισμός φέτος είναι τρελός» καταθέτοντας την άποψη του για τη φετινή σεζόν της EuroLeague και το δύσκολο έργο που έχει να φέρει εις πέρας η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προκειμένο να φτάσει στην κορυφή.