Χρυσές Σφαίρες 2026: Νικ Κέιβ και Μπράις Ντέσνερ υποψήφιοι για πρώτη φορά

Οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες του 2026 αποκαλύφθηκαν πριν από λίγες μέρες και υποψήφιοι για πρώτη φορά είναι ο Νικ Κέιβ και ο Μπράις Ντέσνερ του συγκροτήματος The National. Οι δυο μουσικοί είναι υποψήφιοι για Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για τη δημιουργία τους για το δράμα του Netflix «Train Dreams».

Στην ίδια κατηγορία διεκδικούν βραβείο η Μάιλι Σάιρους με το «Dream as One» (Avatar: Fire and Ash), ο Ράφαελ Σααντίκ με το «I Lied to You» (Sinners) , οι HUNTR/X’s (εικονικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε για την ταινία KPop Demon Hunters του Netflix) με το «Golden» και δύο τραγούδια από το «Wicked: For Good», No Place Like Home που ερμηνεύει η Σίνθια Ερίβο και The Girl in the Bubble που ερμηνεύει η Αριάνα Γκράντε.

Ο Τζόνι Γκρίνγουντ των Radiohead και ο Μαξ Ρίχτερ που είναι μεταξύ των υποψηφίων για Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική για Ταινία αναγνωρίστηκαν για τις πολυσυζητημένες ταινίες One Battle After Another και Hamnet αντίστοιχα. Στην ίδια κατηγορία είναι υποψήφιοι οι συνθέτες Αλεξάντρ Ντεσπλά (Frankenstein) και Χανς Tσίμερ (F1), καθώς και ο παραγωγός πειραματικής ηλεκτρονικής μουσικής και ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας ARA Kangding Ray (Sirât).

Ο Γκρίνγουντ έχει συνεργαστεί ξανά με τον σκηνοθέτη της ταινίας One Battle After Another, Πολ Τόμας Άντερσον, καθώς έγραψε τη μουσική για τα δράματα «Phantom Thread» και «The Power Of The Dog», αλλά δεν έχει κερδίσει βραβείο μέχρι τώρα.