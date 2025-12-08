Ο Τζιμ Καβίζελ θα υποδυθεί τον Ζαΐχ Μπολσονάρου σε βιογραφική ταινία για τον πρόεδρο της Βραζιλίας

Ο Τζιμ Καβίζελ (Jim Caviezel), ο οποίος το 2004 υποδύθηκε τον Ιησού στην ταινία του Μελ Γκίμπσον «Τα Πάθη του Χριστού», φέρεται να γυρίζει κρυφά ένα «ηρωικό» πορτρέτο του φυλακισμένου πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Η ταινία «Dark Horse», σε σκηνοθεσία Cyrus Nowrasteh και σενάριο Mário Frias, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Πολιτισμού υπό τον Μπολσονάρου, ξεκίνησε τα γυρίσματα πριν από τρεις μήνες στη Βραζιλία, όπου διετέλεσε πρόεδρος από το 2019 έως το 2023.

Καταδικάστηκε σε 27 χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση τον Σεπτέμβριο του 2025 ως υποκινητής μιας εγκληματικής συνωμοσίας με σκοπό να εμποδίσει τον αριστερό αντίπαλό του, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, να αναλάβει την εξουσία, αν και οι υποστηρικτές του αρνούνται τους ισχυρισμούς και έχουν συγκρίνει τη δίωξη με την «νομική δίωξη» που φέρεται να αντιμετώπισε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν επανεκλεγεί.



Το πραξικόπημα, το οποίο περιελάμβανε ένα σχέδιο δολοφονίας του Λούλα και του υποψηφίου αντιπροέδρου του, ναυάγησε αφότου οι στρατιωτικοί αρχηγοί αρνήθηκαν να συμμετάσχουν. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Μπολσονάρου και έξι συνεργοί του προσπάθησαν να καταλύσουν τη δημοκρατία στη Βραζιλία και να επαναφέρουν τη μεγαλύτερη δημοκρατία της Λατινικής Αμερικής σε δικτατορία.



Ο Mário Frias άρχισε να δημοσιεύει αποσπάσματα από το πρότζεκτ που δείχνουν τον Καβίζελ να ντύνεται ως Μπολσονάρου τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, όπως αποκαλύπτει ο Guardian. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Lynn Collins και Esai Morales, και η παραγωγή θα ολοκληρωθεί στο Μεξικό και τις ΗΠΑ το 2026.

Ο γιος του Μπολσονάρου, Κάρλος, επιβεβαίωσε τα γυρίσματα της ταινίας στο X, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του με τον Καβίζελ ντυμένο ως Μπολσονάρου. «Ξέρω ότι η κληρονομιά σου θα συνεχίσει να θαυμάζεται από καλούς ανθρώπους και να ζηλεύεται από εκείνους που επιδιώκουν την καταστροφή - ωστόσο το μήνυμα που αποτυπώνεις με κάθε βήμα αφήνει το στίγμα του στον κόσμο», έγραψε για τον Καβίζελ, τελειώνοντας την ανάρτηση με τη φράση «Θεός, Ιησούς και Ελευθερία!».

Jim Caviezel, thank you for everything. I know your legacy will continue to be admired by good people and envied by those who seek destruction - yet the message you imprint with every step leaves its mark on the world. For me, one of the greatest gifts I’ve received was the… pic.twitter.com/zRhx9viuFo — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) December 7, 2025

Ο αμφιλεγόμενος Μπολσονάρου

Βασισμένη σε διαρροές και μια ανεπίσημη πρώτη ματιά, η ταινία φαίνεται να επικεντρώνεται στην προεκλογική εκστρατεία του Μπολσονάρου για την προεδρία το 2018, δίνοντας έμφαση στο στρατιωτικό του υπόβαθρο.

Εκείνη την εποχή, ο ατιμασμένος και αμφιλεγόμενος πρώην πρόεδρος προκάλεσε διεθνή κατακραυγή επειδή δήλωσε ότι οι αυτόχθονες της Βραζιλίας «γίνονται ολοένα και πιο ανθρώπινα όντα όπως εμείς» και ότι θα προτιμούσε ο γιος του να πεθάνει σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα παρά να είναι ομοφυλόφιλος, μεταξύ πολλών άλλων ρατσιστικών, ομοφοβικών και μισογυνικών σχολίων.



Και ο αμφιλεγόμενος Καβίζελ

Μετά την επιτυχία του σε ταινίες της δεκαετίας του '90 και των αρχών του 20ού αιώνα, όπως τα «The Thin Red Line» και «Frequency», καθώς και το «The Passion of the Christ», ο Καβίζελ επανατοποθετήθηκε ως εκπρόσωπος του χριστιανικού Χόλιγουντ και της συντηρητικής δεξιάς.

Για να προωθήσει την ταινία του 2023 «Sound of Freedom», την οποία κάποιοι επέκριναν ως παράνοια σχετικά με την εμπορία παιδιών, εμφανίστηκε σε διάφορες εκδηλώσεις που συνδέονται με το Q-Anon και σε ένα podcast με τον σύμμαχο του Τραμπ, Steve Bannon.



Εμφανίστηκε επίσης στο τηλεοπτικό κανάλι του στελέχους του Maga, Mike Lindell, μεταξύ άλλων εμφανίσεων στα μέσα ενημέρωσης της δεξιάς.



Ο ηθοποιός είναι επίσης δημόσιος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο υποστήριξε το 2024 και τον χαρακτήρισε «Ο νέος Μωυσής».



Ο Καβίζελ επρόκειτο πρόσφατα να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Ανάσταση του Χριστού», τη συνέχεια της ταινίας του Gibson του 2004. Η απόφαση αυτή άλλαξε αφού ο σκηνοθέτης δεν κατάφερε να βρει έναν κατάλληλο τρόπο να τον απομακρύνει ψηφιακά από την ηλικία.

