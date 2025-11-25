Στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του ο Μπολσονάρου - Τελεσίδικη η απόφαση για κάθειρξη 27 ετών

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας διέταξε τον δεξιό πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου να ξεκινήσει να εκτίει την ποινή φυλάκισης 27 ετών και τριών μηνών που του επιβλήθηκε για σχεδιασμό πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις τελευταίες εκλογές. Ο δικαστής Alexandre de Moraes έκρινε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 ότι η υπόθεση είχε φτάσει στην τελική της κρίση και ότι δεν ήταν δυνατές περαιτέρω εφέσεις.

Ο 70χρονος Μπολσονάρου κρίθηκε ένοχος ότι ηγήθηκε μιας συνωμοσίας με στόχο τη διατήρησή του στην εξουσία, μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον αριστερό αντίπαλό του, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Θα ξεκινήσει να εκτίει την ποινή του σε ομοσπονδιακό κελί φυλακής στην πρωτεύουσα Μπραζίλια, όπου κρατείται από το Σάββατο (22/11), αφού κρίθηκε ότι κινδύνευε να δραπετεύσει και του αφαιρέθηκε η κατ' οίκον κράτηση.

Σε ακρόαση την Κυριακή (23/11), ο Μπολσονάρου παραδέχτηκε ότι προσπάθησε να ανοίξει το «βραχιολάκι» του αστραγάλου του με ένα ανοιχτήρι μέχρι να «συνέλθει», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Είπε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να δραπετεύσει και κατηγόρησε την «παράνοια» που προκαλείται από φάρμακα για τη ζημιά που προκάλεσε στο «βραχιολάκι», όπως αναφέρει το BBC.

Ο δικαστής Alexandre de Moraes διέταξε την Τρίτη (25/11) να παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη πλήρους απασχόλησης στον Μπολσονάρου, η υγεία του οποίου έχει επιδεινωθεί όπως δήλωσε η ιατρική ομάδα που τον παρακολουθεί.

Ένοχος για σχεδιασμό πραξικοπήματος

Οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου δήλωσαν τον Σεπτέμβριο, όταν ο Μπολσονάρου κρίθηκε ένοχος για σχεδιασμό πραξικοπήματος, ότι γνώριζε τα σχέδια δολοφονίας του Λούλα και του υποψηφίου αντιπροέδρου, Τζεράλντο Άλκμιν, καθώς και σύλληψης και εκτέλεσης του Moraes, ο οποίος επιβλέπει τη δίκη του Μπολσονάρου.



Η συνωμοσία απέτυχε να εξασφαλίσει την υποστήριξη των διοικητών του στρατού και της αεροπορίας. Ο Λούλα ορκίστηκε χωρίς απρόοπτα την 1η Ιανουαρίου 2023.



Αλλά μια εβδομάδα αργότερα, στις 8 Ιανουαρίου, χιλιάδες υποστηρικτές του Μπολσονάρου εισέβαλαν σε κυβερνητικά κτίρια στη Μπραζίλια. Οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν και περίπου 1.500 άτομα συνελήφθησαν.



Οι δικαστές διαπίστωσαν ότι οι ταραχοποιοί είχαν υποκινηθεί από τον Μπολσονάρου, του οποίου το σχέδιο, όπως είπαν, ήταν να παρέμβει ο στρατός και να τον επαναφέρει στην εξουσία.

Στον Μπολσονάρου απαγορεύτηκε επίσης να θέσει υποψηφιότητα για δημόσια αξιώματα μέχρι το 2060 - οκτώ χρόνια μετά τη λήξη της ποινής του. Ο πρώην πρόεδρος χαρακτήρισε τη δίκη «κυνήγι μαγισσών» που είχε σχεδιαστεί για να τον εμποδίσει να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2026.