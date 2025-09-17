Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου

Αντιμέτωπος με τον καρκίνο βρίσκεται ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος μετά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο της Μπραζίλια, πήρε εξιτήριο την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025.



Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας είχε εισαχθεί μια ημέρα νωρίτερα λόγω εμετού, ζάλης και χαμηλής αρτηριακής πίεσης, ανέφερε το ιατρικό ανακοινωθέν, το οποίο επίσης έκανε λόγο για αφυδάτωση και ταχυκαρδία, ενώ οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν «αναιμία και εξασθένηση της νεφρικής λειτουργίας».

Η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε βελτίωση, αλλά θα συνεχίσει να λαμβάνει παρακολούθηση, πρόσθεσε το Νοσοκομείο DF Star της Μπραζίλια.

Ο πρώην πρόεδρος είχε ήδη μεταβεί στο νοσοκομείο την Κυριακή (14/09) για την αφαίρεση δερματικών βλαβών, όπως αναφέρει το Reuters. Οι εξετάσεις διαπίστωσαν την παρουσία ακανθοκυτταρικού καρκινώματος και ο 70χρονος Μπολσονάρου θα χρειαστεί τακτικούς ελέγχους.

«Η βιοψία έδειξε ότι δύο από τις αλλοιώσεις ήταν ένας πρώιμος τύπος καρκίνου του δέρματος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γιατρός του Μπολσονάρου, Κλαούντιο Μπιρολίνι.

«Αυτό έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω αφαίρεσης, αλλά απαιτείται τακτική παρακολούθηση για να διασφαλιστεί ότι δεν θα εμφανιστούν νέες αλλοιώσεις και ότι οι αφαιρέσεις ήταν αποτελεσματικές».

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως αφότου μαχαιρώθηκε στην κοιλιακή χώρα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2018. Έκτοτε έχει υποβληθεί σε τουλάχιστον έξι χειρουργικές επεμβάσεις, με πιο πρόσφατη εκείνη του Απριλίου η οποία διήρκησε σχεδόν 12 ώρες.

Ο Μπολσονάρου καταδικάστηκε την περασμένη εβδομάδα από επιτροπή του Ανώτατου Δικαστηρίου σε 27 χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση για σχεδιασμό πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον σημερινό πρόεδρο της χώρας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό από τον Αύγουστο.