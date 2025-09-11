Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Μπολσονάρου καταδικάστηκε για απόπειρα πραξικοπήματος

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαϊχ Μπολσονάρου, καταδικάστηκε για απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος. Ειδικότερα, η πλειοψηφία των δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας ψήφισε υπέρ της καταδίκης του πρώην προέδρου της χώρας για συνωμοσία με σκοπό την πραγματοποίηση στρατιωτικού πραξικοπήματος, με αποτέλεσμα ο ακροδεξιός πολιτικός να αντιμετωπίζει πολυετή ποινή φυλάκισης.



Τρεις από τους πέντε δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου έκριναν τον 70χρονο ένοχο για ηγεσία συνωμοσίας με σκοπό τη διατήρηση της εξουσίας του, μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον αριστερό αντίπαλό του, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Αν και η συνωμοσία δεν κατάφερε να συγκεντρώσει αρκετή υποστήριξη από το στρατό για να προχωρήσει, κατέληξε στην εισβολή των υποστηρικτών του Μπολσονάρου σε κυβερνητικά κτίρια στις 8 Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με την απόφαση των δικαστών.



Ένας δικαστής αθώωσε τον Μπολσονάρου και ένας τελευταίος δεν έχει ακόμη ψηφίσει, αλλά η απλή πλειοψηφία ήταν αρκετή για να καταδικαστεί ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος τώρα ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης. Η ποινή του θα ανακοινωθεί την Παρασκευή (12/9). Το δικαστήριο έκρινε έκρινε ένοχο τον Μπολσονάρου και για τις πέντε κατηγορίες: απόπειρα πραξικοπήματος, ηγεσία ένοπλης εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα βίαιης κατάργησης του δημοκρατικού κράτους δικαίου και δύο ακόμη κατηγορίες που αφορούσαν ζημιές σε περιουσία κατά τη διάρκεια της εισβολής σε κτίρια στη Μπραζίλια στις 8 Ιανουαρίου 2023.