«Μάθημα δημοκρατίας» χαρακτήρισε ο Λούλα την ποινή φυλάκισης του Μπολσονάρου

«Μάθημα Δημοκρατίας» χαρακτήρισε ο νυν πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα την φυλάκιση του πρώην προέδρου της χώρας Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Η απόφαση για την ποινή κάθειρξης 27 ετών με το αδίκημα της απόπειρας πραξικοπήματος ανακοινώθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου από το Ανώτατο Δικαστήριο της Μπραζίλια

«Για πρώτη φορά στα 500 χρόνια της Ιστορίας αυτής της χώρας, κάποιος φυλακίζεται για απόπειρα πραξικοπήματος», είπε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος στη διάρκεια εκδήλωσης στην πρωτεύουσα Μπραζίλια.

Τον Σεπτέμβριο, ο Μπολσονάρου κρίθηκε ένοχος από το Δικαστήριο για συνωμοσία – μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων – που είχε στόχο να αποτρέψει την επιστροφή στην εξουσία του Λούλα, ο οποίος κέρδισε τις προεδρικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2022.

Η καταδίκη του Μπολσονάρου ήταν ιστορική σε μια χώρα που τη στοιχειώνουν ακόμη οι μνήμες της στρατιωτικής δικτατορίας (1964-1985). Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος (2019-2022) άρχισε σήμερα να εκτίει την ποινή του στο αρχηγείο της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην Μπραζίλια, όπου είχε προφυλακιστεί από το Σάββατο.

«Χωρίς φανφάρες, η βραζιλιάνικη δικαιοσύνη έκανε επίδειξη ισχύος, δεν εκφοβίστηκε από εξωτερικές απειλές και εξέδωσε μια υποδειγματική ετυμηγορία», είπε ο Λούλα.

Η δίκη του Μπολσονάρου πυροδότησε μεγάλη ένταση στις σχέσεις μεταξύ Βραζιλίας και ΗΠΑ, καθώς ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος υπήρξε σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ. Επικαλούμενος «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του Μπολσονάρου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς σε εισαγωγές αρκετών προϊόντων από τη Βραζιλία. Τους μείωσε σημαντικά, όμως, μετά τη συνάντησή του με τον Λούλα τον Οκτώβριο.