Βραζιλία: Αποφυλακίζεται εκτάκτως ο Ζαΐχ Μπολσονάρου

Την προσωρινή αποφυλάκιση του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου ενέκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας, προκειμένου να νοσηλευτεί και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Το «πράσινο φως» άναψε ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος είχε προεδρεύσει και στη δίκη για την απόπειρα πραξικοπήματος, υπόθεση για την οποία ο Μπολσονάρου καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από έρευνα της ομοσπονδιακής αστυνομίας, η οποία έκρινε ότι η χειρουργική επέμβαση είναι «δικαιολογημένη».

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος εκτίει από τα τέλη Νοεμβρίου την ποινή του στις εγκαταστάσεις της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην Μπραζίλια. Την Τετάρτη (24/12) θα εξέλθει για πρώτη φορά από τον χώρο κράτησης και την Πέμπτη (25/12) θα υποβληθεί σε επέμβαση για βουβωνοκήλη στην ιδιωτική κλινική DF Star.

Τα προβλήματα υγείας που τον ακολουθούν

Ο Μπολσονάρου αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία σχετίζονται με την επίθεση με μαχαίρι που είχε δεχθεί το 2018, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η διάρκεια της νοσηλείας του.

Ο δικαστής Μοράες ζήτησε η μεταφορά του να γίνει «διακριτικά», με είσοδο στην κλινική από το γκαράζ, προκειμένου να αποφευχθούν συγκεντρώσεις υποστηρικτών του, όπως είχε συμβεί τον περασμένο Απρίλιο, όταν ο Μπολσονάρου είχε υποβληθεί σε άλλη σοβαρή επέμβαση στο ίδιο νοσοκομείο.

Παράλληλα, επιτράπηκε στη σύζυγό του, Μισέλ Μπολσονάρου, να τον συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή απορρίφθηκε νέο αίτημα των συνηγόρων του για κατ’ οίκον περιορισμό. Αντίθετα, έγινε δεκτό το αντίστοιχο αίτημα του στρατηγού Αουγκούστο Ελένο Ριμπέιρο, επίσης καταδικασθέντος για την ίδια υπόθεση, ο οποίος αποφυλακίστηκε και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.