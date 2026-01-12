Χρυσές Σφαίρες 2026: Σάρωσαν «One Battle After Another» και «Adolescence» - Οι μεγάλοι νικητές

Με τη λάμψη του Χόλιγουντ και το παγκόσμιο ενδιαφέρον στραμμένο πάνω τους, πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών για το 2026, αναδεικνύοντας τις ταινίες και τις τηλεοπτικές παραγωγές που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε.

Στις κινηματογραφικές κατηγορίες, τα κορυφαία βραβεία κατέκτησαν οι ταινίες One Battle After Another και Hamnet, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στη μεγάλη οθόνη.

Reuters

Στην τηλεόραση, το Netflix συνέχισε την κυριαρχία του, με τη σειρά Adolescence να ξεχωρίζει και να επιβεβαιώνει τη θριαμβευτική της πορεία.

Reuters

Για ακόμη μία χρονιά, οι Χρυσές Σφαίρες κατέγραψαν τον παλμό της βιομηχανίας του θεάματος, τιμώντας δημιουργούς και πρωταγωνιστές που άφησαν το πιο ισχυρό αποτύπωμα σε σινεμά και τηλεόραση.

Ταινίες

Καλύτερο δραματικό φιλμ: Hamnet

Καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ/κωμωδία: «One Battle After Another»

Καλύτερου ηθοποιού σε δραματικό ρόλο: Βάγκνερ Μόουρα, «Ο μυστικός πράκτορας» (The Secret Agent)

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματικό ρόλο: Τζέσι Μπάκλεϊ, Hamnet

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Τιμοθέ Σαλαμέ, Marty Supreme

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Ρόουζ Μπερν, «Αν είχα πόδια θα σε κλώτσαγα» (If I Had Legs I’d Kick You)

Καλύτερος β΄ ανδρικός ρόλος: Στέλαν Σκάρσγκορντ, «Συναισθηματική Αξία» (Sentimental Value)

Καλύτερος β΄ γυναικείος ρόλος: Τιάνα Τέιλορ, «One Battle After Another»

Καλύτερη σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another»

Paul Thomas Anderson is a winner tonight!



Congrats on your award for Best Screenplay – Motion Picture for One Battle After Another at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/OxyehCk52Q — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Καλύτερη ξένη ταινία: «Ο μυστικός πράκτορας» (Βραζιλία)

Καλύτερη επίδοση στο box office: Sinners

Καλύτερη ταινία animation: KPop Demon Hunters

Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι: «Golden» – KPop Demon Hunters

Καλύτερο πρωτότυπη μουσική: Ludwig Göransson – Sinners

Τηλεόραση

Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά: Νόα Γουάιλ, The Pitt

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά: Ρία Σίχορν, Pluribus

Καλύτερη κωμική σειρά ή μιούζικαλ: The Studio

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Σεθ Ρόγκεν, The Studio

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Τζιν Σμαρτ, Hacks

Καλύτερη τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Adolescence

Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Στίβεν Γκρέιαμ, Adolescence

Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Μισέλ Γουίλιαμς, Dying for Sex.