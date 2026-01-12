Χρυσές Σφαίρες 2026: Σάρωσαν «One Battle After Another» και «Adolescence» - Οι μεγάλοι νικητές
Για μία χρονιά ακόμη, η τελετή κατέγραψε τον παλμό της βιομηχανίας του σινεμά και της τηλεόρασης.
Με τη λάμψη του Χόλιγουντ και το παγκόσμιο ενδιαφέρον στραμμένο πάνω τους, πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών για το 2026, αναδεικνύοντας τις ταινίες και τις τηλεοπτικές παραγωγές που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε.
Στις κινηματογραφικές κατηγορίες, τα κορυφαία βραβεία κατέκτησαν οι ταινίες One Battle After Another και Hamnet, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στη μεγάλη οθόνη.
Στην τηλεόραση, το Netflix συνέχισε την κυριαρχία του, με τη σειρά Adolescence να ξεχωρίζει και να επιβεβαιώνει τη θριαμβευτική της πορεία.
Για ακόμη μία χρονιά, οι Χρυσές Σφαίρες κατέγραψαν τον παλμό της βιομηχανίας του θεάματος, τιμώντας δημιουργούς και πρωταγωνιστές που άφησαν το πιο ισχυρό αποτύπωμα σε σινεμά και τηλεόραση.
Ταινίες
Καλύτερο δραματικό φιλμ: Hamnet
Καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ/κωμωδία: «One Battle After Another»
Καλύτερου ηθοποιού σε δραματικό ρόλο: Βάγκνερ Μόουρα, «Ο μυστικός πράκτορας» (The Secret Agent)
Καλύτερη ηθοποιός σε δραματικό ρόλο: Τζέσι Μπάκλεϊ, Hamnet
Καλύτερος ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Τιμοθέ Σαλαμέ, Marty Supreme
Καλύτερη ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Ρόουζ Μπερν, «Αν είχα πόδια θα σε κλώτσαγα» (If I Had Legs I’d Kick You)
Καλύτερος β΄ ανδρικός ρόλος: Στέλαν Σκάρσγκορντ, «Συναισθηματική Αξία» (Sentimental Value)
Καλύτερος β΄ γυναικείος ρόλος: Τιάνα Τέιλορ, «One Battle After Another»
Καλύτερη σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another»
Καλύτερη ξένη ταινία: «Ο μυστικός πράκτορας» (Βραζιλία)
Καλύτερη επίδοση στο box office: Sinners
Καλύτερη ταινία animation: KPop Demon Hunters
Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι: «Golden» – KPop Demon Hunters
Καλύτερο πρωτότυπη μουσική: Ludwig Göransson – Sinners
Τηλεόραση
Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt
Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά: Νόα Γουάιλ, The Pitt
Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά: Ρία Σίχορν, Pluribus
Καλύτερη κωμική σειρά ή μιούζικαλ: The Studio
Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Σεθ Ρόγκεν, The Studio
Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Τζιν Σμαρτ, Hacks
Καλύτερη τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Adolescence
Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Στίβεν Γκρέιαμ, Adolescence
Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Μισέλ Γουίλιαμς, Dying for Sex.