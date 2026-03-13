Βραβεία Όσκαρ: Μυθικές φωτογραφίες από το μακρινό παρελθόν που έγραψαν ιστορία

Απρόβλεπτες στιγμές, εκκεντρικές εμφανίσεις, συγκινητικές στιγμές και στιγμές που έμειναν στην ιστορία των Όσκαρ... Πολλά έχουν συμβεί μέσα στα χρόνια του συγκεκριμένου θεσμού και άλλα πόσα πρόκειται να συμβούν, μιας και κάθε χρόνο, αποτελεί το κορυφαίο ετήσιο γεγονός της αμερικανικής και παγκόσμιας βιομηχανίας του κινηματογράφου και συγκεντρώνει όλα τα φλας της δημοσιότητας.

Στις 23 Φεβρουαρίου του 1939, η Σίρλεϊ Τεμπλ παρουσιάζει στον Γουόλτ Ντίσνεϊ ένα τιμητικό Όσκαρ για την ταινία «Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι» στην 11η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Στο 13ο Ετήσιο Δείπνο Απονομής Βραβείων της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, στο οποίο βραβεύτηκαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ταινίες του 1940. Η ηθοποιός Τζίντζερ Ρότζερς (αριστερά) ανταμείβεται με ένα φιλί από τη μητέρα της, κυρία Λέλα Ρότζερς, για την κατάκτηση του αγαλματιδίου «Όσκαρ».

Η Όντρεϊ Χέπμπορν ντροπαλή και απόλυτα χαρούμενη, καθώς δίνει συνέντευξη Τύπου, την επόμενη μέρα που κέρδισε το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου για το 1953. Η 24χρονη τότε ηθοποιός, κέρδισε το Όσκαρ για τον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο, ως Πριγκίπισσα στις «Διακοπές στη Ρώμη».

Η ηθοποιός Γκρέις Κέλι κρατάει το Όσκαρ της αφού τιμήθηκε με το βραβείο «Καλύτερης Ηθοποιού» το 1954 στα 27α Βραβεία Όσκαρ. Η βραβευμένη με Όσκαρ Κέλι παίρνει ένα φιλί από τον βραβευμένο με Όσκαρ Μάρλον Μπράντο, ο οποίος κέρδισε Όσκαρ «Καλύτερου Ηθοποιού» για τον ρόλο του στην ταινία «Στην Προκυμαία».

Οι ηθοποιοί Φρανκ Σινάτρα και Ντόνα Ριντ ποζάρουν μετά την κατάκτηση των βραβείων Όσκαρ β' ανδρικού ρόλου και β' γυναικείου ρόλου για τους ρόλους τους στην ταινία «From Here To Eternity» στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ στις 25 Μαρτίου 1954 στο Χόλιγουντ της Καλιφόρνια.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Τζοάν Γούντγουορντ κρατάει το αγαλματίδιό της δίπλα στον σύζυγό της, τον Αμερικανό ηθοποιό Πολ Νιούμαν, κατά τη διάρκεια του Governor's Ball, ενός πάρτι απονομής βραβείων Όσκαρ που πραγματοποιήθηκε το 1958 στο ξενοδοχείο Beverly Hilton, στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια. Η Γούντγουορντ είχε κερδίσει το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Τα Τρία Πρόσωπα της Εύας».

Η Ιταλίδα ηθοποιός Σοφία Λόρεν κατενθουσιασμένη αφού κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «La Ciociara», τον Απρίλιο του 1962.

Ο κωμικός Τσάρλι Τσάπλιν στέκεται δίπλα σε ένα άγαλμα των Όσκαρ μετά την 44η Ετήσια Απονομή των Βραβείων Όσκαρ. Ο Τσάπλιν είχε επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από 30 χρόνια, για να παραλάβει ένα ειδικό βραβείο που του απονεμήθηκε από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Η ηθοποιός Ντρου Μπάριμορ, παιδί, χαιρετά καθώς φτάνει με τη μητέρα της, στην 55η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, στο Dorothy Chandler Pavilion, στο Μουσικό Κέντρο του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια.