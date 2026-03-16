Ιστορική νίκη: Η Ελληνοαμερικανίδα Κασσάνδρα Κουλουκούντη κατακτά το πρώτο Όσκαρ Καλύτερου Κάστινγκ

Μια ιστορική στιγμή για τον παγκόσμιο κινηματογράφο αλλά και για τον ελληνισμό γράφτηκε τη νύχτα της 15ης Μαρτίου στο Χόλιγουντ. Η Ελληνοαμερικανίδα υπεύθυνη επιλογής ηθοποιών Κασσάνδρα Κουλουκούντη (Cassandra Kulukundis) κατέκτησε το πρώτο Όσκαρ που απονεμήθηκε ποτέ στην κατηγορία Καλύτερου Κάστινγκ, για τη δουλειά της στην ταινία «One Battle After Another», κατά τη διάρκεια της 98ης τελετής απονομής των Βραβείων Όσκαρ.

Η βράβευση της Κουλουκούντη αποτελεί ιστορικό ορόσημο, καθώς η κατηγορία αυτή εισήχθη για πρώτη φορά από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι επαγγελματίες του κάστινγκ στην επιλογή των ηθοποιών και στη διαμόρφωση μιας κινηματογραφικής ταινίας. Η ταινία «One Battle After Another», σε σκηνοθεσία του Πολ Τόμας Άντερσον, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες παραγωγές της χρονιάς. Το καστ της περιλαμβάνει κορυφαίους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Σον Πεν, Μπενίσιο ντελ Τόρο, Ρετζίνα Χολ και Τεγιάνα Τέιλορ. Η επιλογή των ηθοποιών θεωρήθηκε καθοριστική για τη δυναμική της αφήγηση και την επιτυχία της ταινίας.

Ποια είναι η Κασσάνδρα Κουλουκούντη

Η Κασσάνδρα Κουλουκούντη είναι μία από τις πιο καταξιωμένες επαγγελματίες στον χώρο της επιλογής ηθοποιών στον αμερικανικό κινηματογράφο, με καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο η οικογένειά της έχει ελληνικές ρίζες και ανήκει στην ιστορική ναυτιλιακή οικογένεια Κουλουκούντη.

Η οικογένεια κατάγεται από το νησί της Κάσου στο Αιγαίο και συνδέεται με την ελληνική ναυτιλιακή παράδοση ήδη από τον 19ο αιώνα. Μέλη της οικογένειας δραστηριοποιήθηκαν αργότερα σε μεγάλα ναυτιλιακά κέντρα της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, δημιουργώντας μια ισχυρή παρουσία της ελληνικής διασποράς. Η ίδια ξεκίνησε την πορεία της στον κινηματογράφο το 1996, όταν εργάστηκε ως ασκούμενη στην πρώτη ταινία του σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον, Hard Eight.

Από τότε εξελίχθηκε σε στενή συνεργάτιδά του και συμμετείχε στην επιλογή ηθοποιών για πολλές σημαντικές ταινίες του, συμβάλλοντας στη δημιουργία αξέχαστων κινηματογραφικών χαρακτήρων. Στην πολυετή της πορεία έχει εργαστεί σε σημαντικές παραγωγές του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων οι ταινίες Magnolia, Punch-Drunk Love, There Will Be Blood, The Master, Phantom Thread και Licorice Pizza.

Η απονομή του Όσκαρ στην Κουλουκούντη θεωρείται μια σημαντική αναγνώριση για έναν κλάδο που για πολλά χρόνια παρέμενε στο παρασκήνιο της κινηματογραφικής δημιουργίας. Με τη νίκη της, η Ελληνοαμερικανίδα δημιουργός έφερε στο προσκήνιο την τέχνη της επιλογής ηθοποιών και απέδειξε ότι πίσω από κάθε μεγάλη ταινία βρίσκεται μια αθόρυβη αλλά καθοριστική διαδικασία που διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.