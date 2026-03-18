Πριγιάνκα Τσόπρα: Κατηγορείται για ψεύτικους fans που την παρακαλούν για αυτόγραφα - Το viral video

Μπορεί η Πριγιάνκα Τσόπρα να είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη ηθοποιός με φανατικό κοινό τόσο στο Χόλιγουντ όσο και στο Μπόλιγουντ και ταινίες της να έχουν γίνει επιτυχία, όμως οι «κακές γλώσσες» κάνουν λόγο και για ψεύτικους θαυμαστές που τους νοικιάζει και τους χρησιμοποιεί σε πολλές δημόσιες εμφανίσεις της προκειμένου να κερδίζει πλάνα από τα μέσα ενημέρωσης και οι φωτογράφοι να την απαθανατίζουν, μεγαλώνοντας έτσι τον μύθο της.

Με αφορμή την εμφάνιση της Ινδής καλλονής στα φετινά Όσκαρ κάποιοι θυμήθηκαν ένα περιστατικό που συνέβη το 2017 και που αποδεικνύει του λόγου το αληθές και την εκθέτει. Φωτογραφία την έδειχνε να υπογράφει αυτόγραφα σε ένα αεροδρόμιο, σε δυο υποτιθέμενους θαυμαστές της - έναν άνδρα και μια γυναίκα - ενώ άλλη φωτογραφία την δείχνει να υπογράφει και πάλι αυτόγραφα σε άλλο σημείο του αεροδρομίου, την ίδια μέρα, στους ίδιους θαυμαστές.

«Ω, Θεέ μου. Αυτό είναι τόσο ντροπιαστικό. Πρέπει να πληρώθηκαν καλά», «Κανείς δεν ζητάει πια αυτόγραφα. Θέλουν selfies. Αυτό είναι σίγουρα ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων», «Αμφιβάλλω αν θα την αναγνώριζα αν την έβλεπα στο αεροδρόμιο», «Δεν καταλαβαίνω ποιος κουβαλάει σημειωματάρια και στυλό τώρα. Δεύτερον, πώς μπορούν να τα έχουν έτοιμα μέσα σε δευτερόλεπτα. Πώς ξέρουν ότι έρχεται;» ήταν μερικά μόνο από τα σχόλια των χρηστών του διαδικτύου.