Τζίμι Κίμελ: Το παρασκήνιο πίσω από το «κόψιμο» της εκπομπής - Του ζήτησαν να αλλάξει το κείμενο

Αβέβαιο είναι το μέλλον της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ στις ΗΠΑ, μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε το «αιφνίδιο» κόψιμό της από το ABC εξαιτίας σχολίων που έκανε ο κωμικός για την υπόθεση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ.

Το προσωπικό του «Jimmy Kimmel Live!» θα συνεχίσει να πληρώνεται, ενώ οι συζητήσεις μεταξύ του Κίμελ και στελεχών της Disney –ιδιοκτήτριας του ABC- συνεχίζονται.

Δύο πηγές κοντά στην εκπομπή του Κίμελ δήλωσαν στο CNN ότι το συνεργείο της βραδινής εκπομπής θα πληρωθεί την επόμενη εβδομάδα, ενώ το μέλλον του προγράμματος παραμένει αβέβαιο.

Οι συζητήσεις με την Disney και η αγωνία για το προσωπικό

Το «Jimmy Kimmel Live!» απασχολεί προσωπικό περίπου 200 έως 250 ατόμων και γυρίζεται σε έναν κινηματογράφο στο Χόλιγουντ.

Λέγεται ότι ο Κίμελ είναι απίστευτα προσεκτικός με το προσωπικό του, καθώς ζυγίζει τις επιλογές του κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων συζητήσεων με το ABC.

Ο Τζίμι Κίμελ (IMAGO / ZUMA Press Wire)

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κίμελ έχει το προσωπικό του στο μυαλό του. Κατά τη διάρκεια της απεργίας της WGA, η οποία σταμάτησε τις παραγωγές του Χόλιγουντ το 2023, ο Κίμελ παρείχε οικονομική βοήθεια στο συνεργείο του, όταν η παραγωγή της εκπομπής του σταμάτησε.

Όταν η παραγωγή σταμάτησε ξανά κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες νωρίτερα φέτος, το «Jimmy Kimmel Live!» χρησιμοποίησε το background του στο Χόλιγουντ ως κέντρο δωρεών για τη συλλογή και διανομή πόρων σε όσους επλήγησαν από την καταστροφή.

Μια πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις του Kimmel και της Disney δήλωσε στο CNN ότι ο Κίμελ συναντήθηκε με κορυφαία στελέχη του ABC αυτή την εβδομάδα στο γραφείο του δικηγόρου του στο Century City, μαζί με τον μάνατζέρ του, για να συζητήσουν μια πιθανή συνέχιση της εκπομπής. Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί καμία λύση.

Φωτό: IMAGO / SOPA Images

Η Disney «ελπίζει» να βρει ένα δρόμο για την επαναφορά της εκπομπής του Κίμελ, δήλωσε μια άλλη πηγή στο CNN νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Πάντως, και τα δύο μέρη -η Disney και ο Κίμελ- πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία για το πώς θα συνεχίσουν την εκπομπή μετά την «πραγματική, σοβαρή απειλή» απώλειας των τοπικών αδειών μετάδοσης του ABC, ανέφερε η πηγή.

Πώς πάρθηκε η απόφαση για το «κόψιμο»

Τα σχόλια του Τζίμι Κίμελ στην εκπομπή του, ότι ο φερόμενος δολοφόνος του Κερκ ήταν στο φιλο-τραμπικό κίνημα MAGA και ότι η πλευρά Τραμπ προσπαθεί να αποκομίσει πολιτικό όφελος από το έγκλημα, προκάλεσαν αναταραχή στο δεξιό «στρατόπεδο» στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος ομοσπονδιακών επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, εμφανίστηκε σε ένα συντηρητικό podcast και απείλησε μέχρι και για αφαίρεση της άδειας από το ABC.

«Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο», είπε ο Καρ. «Αυτές οι εταιρείες μπορούν να βρουν τρόπους να αλλάξουν συμπεριφορά και να αναλάβουν δράση εναντίον του Κίμελ, διαφορετικά θα υπάρξει επιπλέον δουλειά για την FCC».

Στη συνέχεια, ένας σημαντικός αριθμός τοπικών θυγατρικών, που ανήκουν στις Nexstar και Sinclair, ανακοίνωσαν ότι δεν θα μεταδώσουν την εκπομπή του Κίμελ.

Ο Τζίμι Κίμελ με την Τζένιφερ Άνιστον καλεσμένη στην εκπομπή του. Φωτό: IMAGO / Bestimage

Του είπαν να «ρίξει τους τόνους»

Στελέχη του ABC είχαν συνομιλίες με τον Κίμελ για «να ρίξουν τη θερμοκρασία», σύμφωνα με την πηγή. Ο Κίμελ αρνήθηκε να αλλάξει τον προετοιμασμένο μονόλογό του για την εκπομπή της Τετάρτης το βράδυ, τον οποίο η πηγή περιέγραψε ως στόχο του Fox News και της βάσης MAGA του Trump.

Τότε ήταν που ο Διευθύνων Σύμβουλος της Disney, Μπομπ Ίγκερ, και η συμπρόεδρος της Disney Entertainment, Ντάνα Γουόλντεν, πήραν την απόφαση να αναστείλουν επ’ αόριστον την εκπομπή του Κίμελ, με την ελπίδα να συζητήσουν πώς να προχωρήσουν με τον παρουσιαστή και κωμικό.

«Όλοι τον εκτιμούν βαθιά και θέλουν να επιστρέψει. Αλλά πρέπει να ρίξει τους τόνους», δήλωσε η πηγή στο CNN νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.