Κλόντια Γουίνκλμαν: Ποια είναι η κυρία του BBC που… έκλεψε τον καναπέ της Αθηναΐδας Νέγκα;

Τη λένε Κλόντια Γουίνκλμαν και είναι μια από τις πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμες παρουσιάστριες της βρετανικής τηλεόρασης, γνωστή για το χαρακτηριστικό της στιλ με τις έντονες αφέλειες και το μαύρο eyeliner.

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου ξεκίνησε να παρουσιάζει το «The Claudia Winkleman Show» στο BBC1 με καλεσμένους τους Τζεφ Γκόλντμπλουμ, Τζένιφερ Σόντερς, Βανέσα Γουίλιαμς και Τομ Άλεν οι οποίοι κάθισαν στον καταπράσινο καναπέ της που είναι λες και τον δανείστηκε από το «Καλύτερα Αργά» του Action 24!

Μόλις το είδε η δική μας Αθηναΐδα Νέγκα μπήκε στο Instagram για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. «Λοιπόν,η κυρία αριστερά είναι η Κλόντια Γουίνκλμαν και η φωτό στην πράσινη πολυθρόνα είναι από τη νέα της εκπομπή που βγήκε στον αέρα του BBC την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026! Θα ήμουν ηλίθια αν ισχυριζόμουν πως το BBC μας αντιγράφει, ωστόσο οι ομοιότητες έχουν πλάκα! Προφανώς έχω μια σωσία! Είσαι φανταστική», έγραψε η Νέγκα και την έκανε mention!

Πλούσιο βιογραφικό

Η πρεμιέρα του «The Claudia Winkleman Show» δίχασε τους κριτικούς, με κάποιους να επαινούν το αυθόρμητο χιούμορ της Κλόντια και άλλους να θεωρούν τη δομή του σόου κάπως… χαοτική!

Η Γουίνκλμαν έχει παρουσιάσει μεγάλα project της βρετανικής τηλεόρασης, όπως το τηλεπαιχνίδι «The Traitors» που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2026 με τεράστια επιτυχία, σημειώνοντας μέσο όρο 12,5 εκατομμύρια θεατές, το «The Celebrity Traitors» με διασημότητες που έρχεται μέσα στη χρονιά, τον μουσικό διαγωνισμό «The Piano» στο Channel 4.

Το 2025 της απονεμήθηκε ο τίτλος του MBE (Member of the Order of the British Empire) για τις υπηρεσίες της στη ραδιοτηλεόραση. Η Γουίνκλμαν είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ με πτυχίο στην Ιστορία της Τέχνης. Είναι κόρη της διάσημης δημοσιογράφου Ιβ Πόλαρντ και είναι παντρεμένη με τον παραγωγό ταινιών Κρις Τάικιερ με τον οποίο αποκτήσει έχουν τρία παιδιά.