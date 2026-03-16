Ελένη Φιλίνη: «Ήμουν δύσκολη σε έναν νέο έρωτα, έψαχνα το απόλυτο στη ζωή μου που δεν υπάρχει»

Η Ελένη Φιλίνη βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Happy day» και μίλησε για τους έρωτες της ζωής της, κανένας από τους οποίους όμως δεν κράτησε για πάντα! «Το φλερτ είναι υπέροχο. Ήμουν δύσκολο παιδί στο να πω ναι σε μία σχέση και έναν νέο έρωτα. Είμαι δύσκολος άνθρωπος σε κάποια πράγματα.

Έψαχνα το απόλυτο στη ζωή μου που δεν υπάρχει δηλαδή. Το απόλυτο για τα δικά μου δεδομένα, γιατί ο καθένας έχει άλλα στάνταρ στη ζωή. Την ουσία του ανθρώπου, αυτό που λέω εγώ την ευγένεια της ψυχής».

«Όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος»

«Φυσικά έχω ερωτευτεί και με έχουν ερωτευτεί, είναι κάτι που είναι στον άνθρωπο, στη φύση, στη ζωή μας. όλες οι σχέσεις μου ήταν μακροχρόνιες σχέσεις, έξι χρόνια η κάθε μία. Σίγουρα αυτές ήταν σχέσεις ζωής με κάθε άνθρωπο, σίγουρα όμως μπορεί να υπήρχαν εμπόδια. Καμιά φορά και ο χρόνος τελειώνει τα πράγματα. Είμαστε όλοι περαστικοί. Είμαστε σε ένα ταξίδι σε αυτή τη ζωή. Όλα έχουν μία αρχή και ένα τέλος.

Δεν υπάρχει το για πάντα στη ζωή. Όσο κρατήσει. Σε κάποιους μπορεί να κρατήσει μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν είναι εύκολο και δεν θεωρώ και τον εαυτό μου εύκολο άνθρωπο, θέλω να μην πεθαίνει το φλερτ ποτέ, να μην πεθαίνει η φλόγα και αυτό δεν γίνεται σε μία νορμάλ ζωή. Όταν έχει μια σχέση κάνεις και μια σειρά υποχωρήσεις που μετά μπορεί στην πορεία να σε ενοχλούν. Δεν είμαι ερωτευμένη, αλλά δεν είναι και εύκολο να ερωτευτώ».