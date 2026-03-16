Νίκος Κουρής: Ο λόγος που δημοσιοποίησε το πρόβλημα υγείας και όσα συνέβησαν στο γάμο του

Η σχέση του με τη δημοσιότητα και το πώς την διαχειρίζεται έχει αλλάξει στο πέρασμα των χρόνων όπως εξηγεί ο Νίκος Κουρής που παραδέχεται ότι υπάρχει σεβασμός από τα Μέσα σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή.

«Η δημοσιοποίηση ή όχι της ζωής σου, είναι κάτι που θέλει μια διαχείριση. Εγώ δεν έχω αλλάξει κάτι, απλά με κάποια πράγματα έχω χαλαρώσει. Ας πούμε, θεώρησα σωστό να δημοσιοποιήσω το πρόβλημα της υγείας μου. Τον γάμο μου θεώρησα ότι έπρεπε να το κάνω για να είμαι εντάξει. Οι άνθρωποι και οι εκπομπές ενδιαφέρονται για τη ζωή μου κι επειδή εγώ ήμουν πολύ στα «όχι», είπα ότι κάπως πρέπει να το χαλαρώσω γιατί δεν είναι σωστό» εξομολογήθηκε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα τόνισε: «Δεν αισθάνομαι καθόλου ευάλωτος, γιατί είμαι πολύ ισχυρός μέσα μου, σε σχέση με αυτό που είμαι και με αυτό που κάνω. Κάνω ό,τι μπορώ, οπότε είμαι εντάξει με μένα. Κάποια πράγματα δεν μου άρεσαν, αλλά δεν πειράζει. Κάποια πράγματα δεν είναι στο χέρι σου. Δεν μπορείς να έχεις μόνο αυτά που θες εσύ ή να είναι μόνο όπως τα θέλεις εσύ.

Όταν, λοιπόν, κάτι δημοσιοποιείς και ο κόσμος το μαθαίνει και ασχολούνται μαζί σου, δεν μπορεί να είναι όλα ωραία. Κι εγώ το ευχαριστήθηκα αυτό, γιατί δοκιμάζεσαι με αυτό το πράγμα, για να ξέρεις πώς θα σταθείς στη ζωή σου. Αυτό που έχω αισθανθεί είναι ότι υπάρχει ένας σεβασμός. Και τους ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους, και αυτούς που με σέβονται, αλλά και αυτούς που είπαν πράγματα που δεν ίσχυαν, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν έχω κανένα αληθινό παράπονο».