Νίκος Κουρής: «Παλιά έπαιρνα πολύ σοβαρά τον εαυτό μου, για αυτό τώρα τον έχω γελοιοποιήσει λίγο»

Ο Νίκος Κουρής ήταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2night show» και μας συμβούλεψε να μην παίρνουμε τον εαυτό μας πολύ στα σοβαρά. «Τον έχω πάρει πολύ σοβαρά τον εαυτό μου παλιά, γι’ αυτό τώρα τον έχω γελοιοποιήσει λίγο. Αυτό που ξέρω τώρα στα 52 μου είναι πως καλό είναι κάποιος να μην πιστεύει πολύ αυτά που νομίζει για τον εαυτό του.

Επίσης θεωρώ πως πρέπει να έχεις χιούμορ με σένα, να εξευτελιστείς στους φίλους σου, στους ανθρώπους που σ’ αγαπούν, ακόμη και στον εαυτό σου. Πρέπει να καθρεφτίζεσαι με τον εαυτό σου, κάτι που είναι πολύ δύσκολο γιατί ο εαυτός σου είναι πολύ μεγάλος αντίπαλος, δεν παλεύεται εύκολα.

Εγώ ένα βράδυ έχω μετρήσει 67 εαυτούς! Υπάρχουν πολλές δυνάμεις μέσα μας. Κάτι γίνεται από τα γεγονότα και ξεπηδάει κάτι άλλο, μια άλλη αντίδραση, μια άλλη σκέψη. Ο φόβος τα προκαλεί αυτά, ακόμα κι αν παίζεις ότι δεν φοβάσαι. Μικρός ήμουν πολύ μαζεμένος, κρατημένος, φοβισμένος πολύ, απλά δεν το ήξερα τότε. Στη σκηνή “εξερράγην” κάποια στιγμή. Στο θέατρο χρωστάω πολλά πράγματα που δεν έχω κάνει στη ζωή μου, ούτε καν έχω διανοηθεί να τα κάνω. Δεν ζω έτσι».

«Η σκηνή είχε γεμίσει με αίμα»

Ο ηθοποιός περιέγραψε ακραία περιστατικά που του έχουν συμβεί στο θέατρο. «Έχει τύχει να τραυματιστώ σοβαρά στο πόδι πριν ξεκινήσει η παράσταση. Έπαιξα όμως κανονικά και είχε γεμίσει η σκηνή με αίμα. Δεν σταματάω εύκολα.

Σε μια άλλη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου έπεσα σε ένα κενό τεσσάρων μέτρων, αλλά πρόλαβα να γαντζωθώ από κάτι καλώδια και να σκαρφαλώσω ξανά στη σκηνή. Στο θέατρο όλα είναι πολύ συμπυκνωμένα και αποκτούν άλλη ένταση. Αν σου συνέβαινε αυτό στη ζωή, θα σταμάταγες; Συνεχίζεις τη ζωή της σκηνής».