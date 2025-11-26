Νίκος Κουρής: «Συγχωρώ την απιστία - Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι μέσα στις σχέσεις»

Ο Νίκος Κουρής που πρωταγωνιστεί στη σειρά του ΑΝΤ1 “Παιχνίδια εκδίκησης” εκεί που όλα ξεκινούν από έναν άπιστο σύζυγο, μίλησε στο “Πρωινό” για την απιστία και φάνηκε πολύ χαλαρός, ελεύθερος και… Σκανδιναβός στις απόψεις του. «Η απιστία λειτουργεί θετικά αρκεί να μην γίνει καταστροφική. Άλλο να υπάρχει υπόνοια και να μην είσαι σίγουρος για τον άλλο και άλλο να απατάς».

«Είναι προδοσία η απιστία»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην προδοσία που εμπεριέχει η απιστία, αλλά και στο ότι τελικά έχει και τις… ωραίες της στιγμές! «Εγώ τη συγχωρώ την απιστία. Τα σώματα δεν λένε κάτι από μόνα τους ούτε σημαίνει ότι αν είσαι μονογαμικός δεν απατάς. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι μέσα στις σχέσεις, χωρίς ζήλιες. Αν θες να πας, να πας. Το θέμα είναι να μην θες να πας. Είναι προδοσία η απιστία. Σε πληγώνει αλλά κι αυτό είναι ωραίο. Για εμένα είναι πολύ ωραίο να σε πληγώνει κάποιος ερωτικά, να μην τον έχεις σίγουρο».

«Δεν είμαι του για πάντα»

Ο Κουρής αποκάλυψε και αυτό που τον εξιτάρει μέσα σε μία σχέση, αλλά και για τον παράγοντα “φαντασία” που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. «Είμαι πολύ μονογαμικός άνθρωπος. Δεν είμαι του για πάντα εξαρχής, δεν πάω με αυτό στο μυαλό μου, αλλά δεν κάνω πράγματα γενικώς και αορίστως. Με εξιτάρει να είμαι με έναν άνθρωπο που με ενδιαφέρει και με γουστάρει και να αλλάζει το πράγμα μέσα στο πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει να αλλάζω συντρόφους. Αλλάζει το πράγμα με φαντασία».