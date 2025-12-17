Νίκος Κουρής: «Δεν ασχολούμαι με όσα λένε για τα προσωπικά μου - Μόνο το παιδί μου παίρνω σοβαρά»

Ο Νίκος Κουρής ήταν καλεσμένος στο “Στούντιο 4” και μίλησε για το εάν και πόσο τον απασχολεί το ότι πλέον τα ΜΜΕ σχολιάζουν την προσωπική του ζωή. «Δεν ασχολούμαι με όσα λέγονται για την προσωπική μου ζωή, αλλά τα μαθαίνω όλα γιατί μου τα λένε οι άλλοι».

«Δεν έχω κυνηγήσει τη δημοσιότητα του εαυτού μου»

«Είμαι ένας άνθρωπος που κατ’ αρχάς δεν διεκδικώ τίποτα από τον τρόπο που πουλάω τον εαυτό μου στην προσωπική μου ζωή. Αυτή είναι η πρώτη μου αλήθεια. Δεν έχω ποτέ κυνηγήσει τίποτα σε σχέση με τη δημοσιότητα του εαυτού μου, πέρα από τη δουλειά μου. Επίσης, δεν έχω πάρει ποτέ κανέναν τηλέφωνο για να προωθήσει τη δουλειά μου. Έτσι είμαι εγώ.

Τώρα, όταν η ζωή μου έγινε θέμα, το δέχθηκα υπό την έννοια ότι είναι μέρος της δημόσιας ζωής μου. Δεν παραπονέθηκα σε κανέναν και κλείστηκα στο σπίτι μου χωρίς να δώσω παραπάνω δικαιώματα, από αξιοπρέπεια προσωπική, γιατί δεν θεωρώ ότι πρέπει να μιλάω εγώ για τη ζωή μου ούτε να πω πως δεν είναι έτσι ή είναι αλλιώτικα. Δεν θα δώσω δηλαδή λογαριασμό, αυτό εννοώ στη δική μου προσωπική αξιοπρέπεια. Δέχομαι απόλυτα αυτό που κανείς σχολιάζει αυθαίρετα, το αντέχω και το περνάω.

«Η αλήθεια στα Μέσα είναι πολύ σχετικό πράγμα»

«Δεν θέλω να ακουστεί η αλήθεια μου γιατί η αλήθεια, στα Μέσα, είναι πολύ σχετικό πράγμα. Εγώ δεν θέλω να βγω και να υπερασπιστώ κάτι που είναι απόλυτα προσωπικό μου ούτε να κατηγορήσω κανέναν και οποιονδήποτε μιλάει για μένα. Εκτός κι αν είναι κάτι προσβλητικό ή μηνύσιμο. Για τον χωρισμό μου ειπώθηκαν πολλά πράγματα που τα ξέρω και τα παρακολουθώ. Όλα τα αναλώνει η ιστορία της δημοσιότητας και τα παραλλάσσει και τα κάνει όπως θέλει. Αλλά δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό. Εγώ στην πραγματικότητα παίρνω σοβαρά μόνο το παιδί μου και τίποτα άλλο».