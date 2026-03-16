Σωτήρης Τσαφούλιας: Η συμβουλή στην κόρη του «Η ζωή με γεμάτες τσέπες και άδεια ψυχή δεν παλεύεται»

Για την πίστη του, τις κόρες του και τις συμβουλές που τους έδωσε, αλλά και για το «Έτερος Εγώ» μίλησε ο Σωτήρης Τσαφούλιας που ήταν καλεσμένος στο «The 2Night Show».

«Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα το να βασιστείς στην αρχαία ελληνική μυθολογία και να δώσεις παράλληλα ένα στοιχείο του εγκλήματος. Το σενάριο του «Έτερος Εγώ» το έγραψα την πρώτη φορά και άρχισα να πηγαίνω στον παραγωγό μου και σε φίλους και το διόρθωνα. Το διόρθωσα 21 φορές, πήγαμε στο γύρισμα με το 21ο, που ήταν πάρα πολύ κοντά στο 1ο» ανέφερε μιλώντας για το σενάριο της πολυσυζητημένης σειράς.

Έκανε εξομολογήσεις όμως και για πιο προσωπικά θέματα. «Έχω δύο κόρες. Η μεγάλη σπουδάζει στο Εθνικό υποκριτική. Η άλλη κόρη μου είναι 16. Της έδωσα από την αρχή όλες τις επιλογές, στο επιχειρηματικό, το οικονομικό και το καλλιτεχνικό. Ήθελα να είναι γεμάτη, γιατί η ζωή με γεμάτες τσέπες και άδεια ψυχή δεν παλεύεται. Άμα η ψυχή είναι γεμάτη παλεύεται όπως και να είναι η τσέπη».

«Πάσχα έχουν οι Εβραίοι, εμείς στην Ελλάδα λέμε «Λαμπρή». Πιο πολύ μου αρέσει το εθιμοτυπικό της κατάστασης. Δεν έχει σημασία αν πιστεύω εγώ ή όχι. Έχουμε μια εκκλησία στα Ψαρά, που περνά από γενιά σε γενιά, την Αγία Μαρκέλλα. Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Εγώ οφείλω αυτό που βρήκα, να το διαφυλάξω και να το παραδώσω στις επόμενες γενιές, γιατί εκείνες μπορεί να πιστεύουν. Δεν πιστεύω στην ύπαρξη μιας οντότητας με τον τρόπο που μας την παρουσιάζουν οι θρησκείες, μιας οντότητας διχαστικής.

Επίσης φαντάζομαι ότι εγώ σαν ύπαρξη, για ένα πλάσμα που έφτιαξε το σύμπαν, όπως το γνωρίζουμε και δεν το γνωρίζουμε, είμαι πάρα πολύ ασήμαντος για να ασχοληθεί μαζί μου. Ότι υπάρχει μια δύναμη που κυβερνά τα πάντα, ναι, το πιστεύω. Αν ο Θεός, όπως τον πιστεύουν οι άνθρωποι, ήθελε να μας αποδείξει ότι υπάρχει, θα του ήταν πολύ απλό να το κάνει» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.