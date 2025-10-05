Πάτρικ Ντέμπσι: Το πάθος για τα αυτοκίνητα και η ταινία που του χάρισε την πρώτη Porsche

Για τα παιδικά του χρόνια, το μεγάλο πάθος του και τον ρόλο των ονείρων του, που όπως αποκάλυψε τον έχει βιώσει, μίλησε ο ηθοποιός και οδηγός αγωνιστικών αυτοκινήτων Πάτρικ Ντέμπσι. «Είχα την ευκαιρία να υποδυθώ τον Πιέρο Ταρούφι σε μια ταινία του Μάικλ Μαν. Η ταινία ήταν η «Ferrari». Αφηγούνταν την ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας και του ιδρυτή της, Enzo Ferrari» εξηγεί ο 59χρονος Αμερικανός σταρ που λατρεύει τις πίστες αγώνων, καθώς η οδήγηση είναι η μεγάλη του αγάπη και μάλιστα η σύζυγός του ήταν αυτή που του έκανε δώρο μαθήματα αγώνων, όταν κατάλαβε το πάθος αυτό.

Ο Πάτρικ Ντέμπσι με την σύζυγό του Τζίλιαν Φινκ (Photo by Stefanie Keenan/WireImage)

Ο Ντέμπσι αγαπούσε πάντα τα αυτοκίνητα, από τότε που ο πατέρας του, ένας περιοδεύων πωλητής, του έφερνε σπίτι μικρά μοντέλα μηχανών Matchbox από τα ταξίδια του, καθώς ήταν και ο ίδιος λάτρης των αυτοκινήτων και ο γιος του κόλλησε το μικρόβιο. «Έπρεπε να μάθω να οδηγώ επειδή ζούσα σε μια αγροτική κοινότητα. Αν ήθελες να πας οπουδήποτε, έπρεπε να είσαι με ποδήλατο ή έπρεπε να περπατήσεις ή να κάνεις ωτοστόπ. Έτσι άρχισα να οδηγώ, περίπου για 12 ή 13 χρόνια, στο χωράφι. Ο πατέρας μου με άφηνε να κάνω τις διαδρομές για να πετάω τα σκουπίδια. Πήγαινα τα σκουπίδια στην χωματερή με ένα κόκκινο Chevrolet του 1966. Ο δρόμος πρέπει να ήταν ένα μίλι και ήταν χωματόδρομος...» θυμάται ο πρωταγωνιστής του «Grey's Anatomy».

Μάλιστα, όταν τελείωσε την πρώτη του μεγάλη ταινία, η οποία ήταν το «Can't Buy Me Love», αγόρασε την πρώτη του Porsche, την οποία έχει ακόμα και σήμερα. «Είναι ίσως το αγαπημένο μου αυτοκίνητο από αυτά που οδηγώ - μια 356 καμπριολέ του 1963» εξηγεί στην συνέντευξη που έδωσε στους «Times».

Η Porsche ήταν αυτή που τον οδήγησε έμμεσα και στο άλλο του πάθος, τα ρολόγια και κάπως έτσι έγινε και συλλέκτης ρολογιών. «Λατρεύω τα μηχανικά ρολόγια, όπως ακριβώς αγαπώ και τα αυτοκίνητα παλιάς σχολής» εξομολογείται.