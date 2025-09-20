Τζέιμι Όλιβερ: Η κατάρρευση της αυτοκρατορίας των εστιατορίων και το χρέος των 83 εκατομμυρίων λιρών

Για πρώτη φορά ο Τζέιμι Όλιβερ μίλησε ανοιχτά για την κατάρρευση της αυτοκρατορίας των εστιατορίων του και παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος στα «βασικά» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο διάσημος, 50χρονος σεφ, αναγκάστηκε να κλείσει 22 από τα εστιατόριά του «Jamie's Italian» τον Μάιο του 2019 - προκαλώντας απώλεια 1.000 θέσεων εργασίας, μετά τη μεγάλη πτώση των κερδών - με την επιχείρηση να χρωστάει περίπου 83 εκατομμύρια λίρες όταν χρεοκόπησε.

«Μερικές φορές αποτυγχάνω, επειδή κάνω σωστά όλα τα δύσκολα κομμάτια μιας δουλειάς και λάθος τα βασικά. Πέρασα μια ζωή αρνούμενος να αναλάβω οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τους αριθμούς και τα μαθηματικά... Στο σχολείο είχα θέμα με τα μαθηματικά» εξήγησε θέλοντας να τονίσει ότι δεν ήταν καλός στην διαχείριση των οικονομικών στις επιχειρήσεις του.

Και συνέχισε: «Ίσως φταίω εγώ που φιλοσοφώ, θέλοντας να προστατεύσω τον εαυτό μου, αλλά νομίζω ότι ο πόνος και η αποτυχία είναι όλα μέρος της πραγματικής διαμόρφωσης. Μπορεί να μην έχεις αποτύχει επειδή όλα ήταν λάθος. Κάποιες φορές απέτυχα γιατί έκανα κάτι πολύ νωρίς και κάποιοι δεν ήταν έτοιμοι, άλλες πάλι γιατί έκανα κάτι καθυστερημένα» παραδέχθηκε.

Εκατοντάδες εστιατόρια έκλεισαν σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα όταν οι αλυσίδες εστιατορίων του, στις οποίες περιλαμβάνονταν επίσης τα «Fifteen» και «Barbecoa», τέθηκαν σε πτώχευση, έκλεισαν επίσης περισσότερα από 20 από τα εστιατόριά του.

«Ήμουν αφελής και δεν ήξερα πώς να διευθύνω μια επιχείρηση με επιτυχία» εξομολογήθηκε ο διάσημος σεφ που όπως είχε ακουστεί με χρήματα από τον προσωπικό του λογαριασμό πλήρωσε τους μισθούς περίπου 1.000 υπαλλήλων που είχαν απολυθεί.

Και πρόσθεσε κλείνοντας τον απολογισμό του: «Ήταν οδυνηρό αλλά περάσαμε 13 καταπληκτικά χρόνια και μάθαμε πολλά. Ήμουν νέος όταν ξεκίνησα, τώρα είμαι πολύ μεγαλύτερος και σοφότερος.»