Lizzo: Οι αγωγές - βόμβα και οι σκέψεις να δηλητηριάσει τον εαυτό της «Αν πέθαινα... θα ήταν μια χαρά»

Συνέντευξη στο περιοδικό «The Cut» έδωσε η Lizzo και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην απώλεια των κιλών και σε όσα ακούστηκαν, μετά την απόφασή της να αδυνατίσει.

Πολλοί αναρωτήθηκαν: Ήταν η απομάκρυνσή της από το body positivity, μια προδοσία των αξιών της, μια προσπάθεια να συμβαδίσει με την εποχή ή απλώς η προσωπική της εξέλιξη; Πολλοί μάλιστα ήταν αυτοί που υποστήριξαν ότι αδυνάτισε με την βοήθεια του Ozempic. «Δεν ήταν «απώλεια βάρους» αλλά «μια αλλαγή στον τρόπο ζωής που είχε ως αποτέλεσμα την σκόπιμη απελευθέρωση βάρους» θα πει χαρακτηριστικά η ίδια.

Μίλησε όμως και για τις αγωγές που δέχθηκε από κάποιους που ισχυρίστηκαν ότι δημιούργησε ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, όπου πρώην χορεύτριες έλεγαν ότι δέχθηκαν body-shaming, σεξουαλική και φυλετική παρενόχληση. Η ίδια είχε αρνηθεί τις κατηγορίες λέγοντας ότι είναι ψευδείς και θυμάται: «Κάθισα σε ένα γέρικο δέντρο και είπα στον εαυτό μου: «Αυτό το δέντρο ήταν εδώ πριν από τη μήνυση, πριν από το Διαδίκτυο, πριν από το τηλέφωνο, πριν από εμένα. Και αυτό το δέντρο θα είναι εδώ μετά από μένα, μετά από τηλέφωνα, αφού φύγει η αντίδραση. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που είναι αληθινό» και αυτό μου έδωσε μια μικρή αίσθηση γαλήνης,... «Η ειρήνη ότι όλα τελειώνουν».

Και συνεχίζει λέγοντας ότι τότε έπαθε την πρώτη κρίση πανικού. «Έχανα φίλους από δίπλα μου με «συναισθηματικά βίαιους τρόπους». Το μόνο που είχα ήταν ο θεραπευτής μου, αλλά τότε ήμουν βυθισμένη σε κατάθλιψη για να θέλω να μιλήσω στον θεραπευτή μου.

Κοιτούσα το ταβάνι και ένιωθα μια ησυχία να με κυριεύει και να νιώθω σαν «Αν πέθαινα αυτή τη στιγμή, θα ήταν μια χαρά». Επίσης σκεφτόταν ότι καθώς οδηγούσε, υπήρχαν στιγμές που πίστευε ότι δεν θα την ένοιαζε αν το αυτοκίνητό της έβγαινε από το δρόμο. Σκέφτηκε επίσης να δηλητηριάσει τον εαυτό της...».

Τον Μάρτιο του 2024, δημοσίευσε στο instagram «Τα παράτησα», λέγοντας ότι είχε κατακλυστεί από διαδικτυακές επιθέσεις. Μέρες αργότερα, ξεκαθάρισε ότι δεν παραιτήθηκε από την μουσική...

Οι αγωγές εξακολουθούν να είναι ενεργές και η Lizzo συνεχίζει να παλεύει με τους ισχυρισμούς, όμως εξηγεί: «Κανείς δεν καθάρισε το όνομά μου για εμένα. Κανείς δεν μπορούσε να μου δώσει αυτή τη δικαίωση· την έδωσα εγώ στον εαυτό μου».