Miley Cyrus: «Η μαμά με συμβούλευε να μένω με τον λάθος άνδρα, γιατί είναι σέξι»

Αύριο - Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου - αναμένεται να κυκλοφορήσει η πολυτελής έκδοση του νέου άλμπουμ της Miley Cyrus «Something Beautiful Deluxe» και σε πρόσφατη συνέντευξή της η 32χρονη σταρ μίλησε - μαζί με την μητέρα της και τις αδελφές της - στο περιοδικό «The Cut» για τις αντισυμβατικές συμβουλές της μητέρας της Tish Cyrus.

«Η μαμά πάντα ήθελε να μένω με τον λάθος άνδρα επειδή είναι σέξι», αποκάλυψε, αναφερόμενη προφανώς στον παλιό της έρωτα με τον Λίαμ Χέμσγουορθ , με τον οποίο χώρισε μετά από λιγότερο από έναν χρόνο γάμου το 2019.

Η μητέρα της δεν το αρνήθηκε και μάλιστα υπερασπίστηκε την φιλοσοφία της με χιούμορ. «Αυτή ήταν μια εξαιρετική συμβουλή, γιατί μετά από τόσα χρόνια, το έχεις ξεπεράσει» εξήγησε. Παρόλα αυτά η διάσημη τραγουδίστρια βρήκε την ευκαιρία να τονίσει πως οι δικές της προτεραιότητες άλλαξαν με την πάροδο του χρόνου.

«Κατέληξα με ένα άτομο που σημαίνει πολλά για μένα και μου φέρεται πολύ καλά και με σέβεται», εξήγησε η Miley Cyrus μιλώντας για τον τωρινό της φίλο, τον ντράμερ Maxx Morando. «Έπρεπε να το μάθω με τον δύσκολο τρόπο, επειδή η μαμά μου με δίδαξε με λάθος τρόπο και μετά έπρεπε να μάθω τον σωστό τρόπο μόνη μου» συνέχισε και αποκάλυψε πως η λίστα της μητέρας της δεν περιελάμβανε ποτέ χαρακτηριστικά όπως η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός και η ανοιχτή επικοινωνία. Η μαμά έλεγε «οι άνδρες πρέπει να είναι ψηλοί».