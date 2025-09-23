Έμμα Γουάτσον για τον ρόλο στον «Χάρι Πότερ»: «Τρομακτικά και καταστροφικά χρόνια για την ψυχή μου»

Σε ηλικία 10 ετών η Έμμα Γουάτσον κατάφερε να πάρει τον ονειρεμένο ρόλο της ηρωίδας του «Χάρι Πότερ», Hermione Granger, ενώ προηγουμένως είχε συμμετάσχει μόνο σε σχολικά, θεατρικά έργα. Από το 2001 έως το 2011, πρωταγωνίστησε και στις οκτώ ταινίες Χάρι Πότερ, μαζί με τους Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρούπερτ Γκριντ και ο ρόλος της της χάρισε αρκετά βραβεία, ενώ της απέφερε και ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό στον τραπεζικό της λογαριασμό.

Και όμως, η διάσημη ηθοποιός, 25 χρόνια αργότερα δηλώνει για την ζωή της -ως σταρ - στα παιδικά της χρόνια: «Ήταν ταυτόχρονα τρομακτικά και καταστροφικά χρόνια για την ψυχή μου. Νομίζω ότι δούλεψα τόσο σκληρά για τόσο πολύ καιρό, που η ζωή μου έφτασε στο κατώτατο σημείο της. Για να είμαι ειλικρινής, ήμουν πολύ φοβισμένη».

Μετά από κάποιους κινηματογραφικούς ρόλους, η Έμμα Γουάτσον αποφάσισε να φύγει από τα φώτα της δημοσιότητας και να επικεντρωθεί στις ακαδημαϊκές σπουδές στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης όπου σπούδασε δημιουργική γραφή. Για την περίοδο εκείνη θα πει: «Θα είμαι ειλικρινής και ευθύς και θα πω: Δεν μου έλειπε να πουλάω πράγματα. Το έβρισκα καταστροφικό για την ψυχή μου και ταυτόχρονα μου έλειπε πολύ η τέχνη».

Και συμπλήρωσε: «Το πιο σημαντικό πράγμα, πραγματικά - ή το θεμέλιο της ζωής σου - είναι το σπίτι σου, οι φίλοι και η οικογένειά σου».

Μάλιστα ο πατέρας της ηθοποιού, Κρις, με συνέντευξή του στο Times Radio δήλωσε: «Ως γονιός, πρέπει να φοβάσαι... Αυτό (σ.σ η φήμη σε μικρή ηλικία ) μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για έναν γονέα και ένα παιδί να το διαχειριστούν, ή και όχι.

Σίγουρα βοήθησε το γεγονός ότι δεν βλέπαμε ταινίες, δεν ήταν κάτι σπουδαίο στο σπίτι και έτσι ήταν πιο εύκολο για εμάς να την κρατήσουμε προσγειωμένη. Η κανονική ζωή συνεχίστηκε όσο το δυνατόν περισσότερο, όπως οι εργασίες της για το σχολείο και η παρουσία της εκεί...».