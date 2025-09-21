Πάρις Χίλτον: Κατακεραυνώνει όσους την αποκαλούσαν «bimbo» - «Μισογυνισμός και κακοποίηση»

Η επιχειρηματίας και μητέρα δύο παιδιών Πάρις Χίλτον θυμήθηκε περιστατικά που συνέβησαν προ 20ετίας και με συνέντευξή της στο περιοδικό ID δήλωσε ότι ο Τύπος της εποχής εκείνης, ήταν κακοποιητικός απέναντι στην ίδια αλλά και σε διάσημες φίλες της, όπως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και η Λίντσεϊ Λόχαν.

«Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, υπήρχε τόσο μεγάλος μισογυνισμός στα μέσα ενημέρωσης και στόχευαν συγκεκριμένα κορίτσια. Υπήρχε μια ομάδα από εμάς που συνεχώς μας επέπλητταν και μας «κακοποιούσαν». Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να μεγαλώσω με αυτόν τον τρόπο, έχοντας αυτούς τους λίγους ανθρώπους που ήλεγχαν τα μέσα ενημέρωσης και τις ζωές μας» εξήγησε.

Μιλώντας για ένα δημοσίευμα της New York Post που είχε αποκαλέσει bimbos την ίδια, την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και την Λίντσεϊ Λόχαν που απαθανατίστηκαν σε μια Mercedes-Benz το 2006, μετά από μια βραδιά πάρτι στο ξενοδοχείο Beverly Hills εξομολογήθηκε: «Για πολύ καιρό, ανεξάρτητα από το τι έκανα στη ζωή μου ή πόσα πολλά είχα καταφέρει, ο κόσμος με έβλεπε μόνο ως τον χαρακτήρα της σειράς «The Simple Life»... ήθελα να δείξω ότι είμαι πολλά περισσότερα».