Miley Cyrus: Αυτό είναι το «φάρμακο» που την κρατά - εδώ και πέντε χρόνια - μακριά από το αλκοόλ

Νηφάλια είναι εδώ και πέντε χρόνια η Miley Cyrus και μιλώντας στην Πάμελα Άντερσον για το CR Fashion Book αποκάλυψε τι την βοήθησε να μείνει μακριά από το αλκοόλ και αυτό είναι το να εκτιμά τα απλά πράγματα στην ζωή, παρά την φήμη και την επιτυχία της.

«Ένα μεγάλο μέρος αυτού που κάνουμε είναι να μοιραζόμαστε. Κάτι που αγαπώ είναι η κηπουρική. Η κηπουρική είναι κάτι που κάνεις για τον εαυτό σου. Όταν έχουμε μοιραστεί τόσα πολλά από τον εαυτό μας, έχοντας αυτές τις μικρές πολύτιμες στιγμές με κάτι απλό - όπως το να βάζουμε έναν σπόρο στο έδαφος και να τον καλλιεργούμε - γίνεται μια πολύ προσωπική διαδικασία» εξήγησε η ποπ τραγουδίστρια.

Και συνέχισε: «Αυτό ήταν το φάρμακο που με κράτησε προσγειωμένη στον νηφάλιο τρόπο ζωής μου. Είναι μέρος μιας πρακτικής, όπως θα μπορούσε να είναι η γιόγκα: να βγαίνω στη φύση, να κάνω κάτι με τα χέρια μου και να έχω μια δημιουργική διέξοδο που δεν έχει να κάνει με τη φήμη ή την επιτυχία. Είναι πραγματική νίκη όταν βάζεις έναν σπόρο στο έδαφος και βλέπεις λουλούδια την άνοιξη. Το έκανα κι εγώ αυτό στην πλαγιά ενός λόφου πριν από λίγο καιρό. Έφευγα για μια περιοδεία και απλώς πέταξα σπόρους, σκεπτόμενη ότι ίσως όταν γύριζα σπίτι να συνέβαινε κάτι μαγικό. Και συνέβη».

Μεταξύ άλλων στην συνέντευξή της η Miley Cyrus παραδέχθηκε ότι δεν φοβάται να αποχωριστεί την βιομηχανία του θεάματος.