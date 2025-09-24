Εβδομάδα Μόδας Μιλάνου: Το φιλμ της Gucci και η απαστράπτουσα Ντέμι Μουρ - «Κληρονόμος του brand»
Μπορεί ο Demna να μην παρουσίασε μια κλασική επίδειξη μόδας, όμως το lookbook και η μικρού μήκους ταινία, εντυπωσίασαν.
Προς τιμήν της πρώτης συλλογής του Demna για τον οίκο Gucci, ο ιταλικός οίκος μόδας κυκλοφόρησε την ταινία μικρού μήκους «The Tiger», σε σενάριο και σκηνοθεσία των Spike Jonze και Halina Reizn, η οποία ζωντανεύει τους χαρακτήρες από τη συλλογή του «La Famiglia».
Με πρωταγωνιστές την Ντέμι Μουρ, τον Έντουαρντ Νόρτον, τον Εντ Χάρις και πολλούς ακόμη η πρεμιέρα της ταινίας ήταν ένα πολυαναμενόμενο γεγονός την πρώτη ημέρα της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου. Στην ταινία, η Μουρ υποδύεται την κληρονόμο του οίκου, με τον τίτλο της επικεφαλής της Gucci International.
Ο Γεωργιανός σχεδιαστής λοιπόν, δεν επέλεξε το κλασικό catwalk για την collection άνοιξη 2026 - αφού θα γίνει τον Φεβρουάριο - αλλά παρουσίασε αρχικά ένα lookbook και στην συνέχεια την μικρού μήκους ταινία και οι αναφορές στην εποχή του Tom Ford ήταν σαφείς.
Ανάμεσα στα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονταν στην guest list η πρώην τενίστρια Σερένα Ουίλιαμς, που επέλεξε ένα μάξι φόρεμα Gucci με διαφάνειες και πούπουλα στο τελείωμα, στα μανίκια και στον λαιμό.
Η Γκουίνεθ Πάλτροου εμφανίστηκε φορώντας ένα σετ σε μπεζ απόχρωση. Μεταξωτό πουκάμισο, φούστα μέχρι το γόνατο σε ίσια γραμμή, ζώνη και μπότες που όλα είχαν το logo του διάσημου brand.
Η Ντέμι Μουρ μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με την εντυπωσιακή τουαλέτα με μακριά ουρά που επέλεξε να φορέσει, σε χρώμα πορτοκαλί με χρυσό. Η διάσημη σταρ πόζαρε στον φωτογραφικό φακό με τον hairstylist Δημήτρη Γιαννέτο.