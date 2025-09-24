Εβδομάδα Μόδας Μιλάνου: Το φιλμ της Gucci και η απαστράπτουσα Ντέμι Μουρ - «Κληρονόμος του brand»

Προς τιμήν της πρώτης συλλογής του Demna για τον οίκο Gucci, ο ιταλικός οίκος μόδας κυκλοφόρησε την ταινία μικρού μήκους «The Tiger», σε σενάριο και σκηνοθεσία των Spike Jonze και Halina Reizn, η οποία ζωντανεύει τους χαρακτήρες από τη συλλογή του «La Famiglia».

Με πρωταγωνιστές την Ντέμι Μουρ, τον Έντουαρντ Νόρτον, τον Εντ Χάρις και πολλούς ακόμη η πρεμιέρα της ταινίας ήταν ένα πολυαναμενόμενο γεγονός την πρώτη ημέρα της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου. Στην ταινία, η Μουρ υποδύεται την κληρονόμο του οίκου, με τον τίτλο της επικεφαλής της Gucci International.

Ο Γεωργιανός σχεδιαστής λοιπόν, δεν επέλεξε το κλασικό catwalk για την collection άνοιξη 2026 - αφού θα γίνει τον Φεβρουάριο - αλλά παρουσίασε αρχικά ένα lookbook και στην συνέχεια την μικρού μήκους ταινία και οι αναφορές στην εποχή του Tom Ford ήταν σαφείς.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονταν στην guest list η πρώην τενίστρια Σερένα Ουίλιαμς, που επέλεξε ένα μάξι φόρεμα Gucci με διαφάνειες και πούπουλα στο τελείωμα, στα μανίκια και στον λαιμό.

(Photo by Jacopo Raule/Getty Images)

Η Γκουίνεθ Πάλτροου εμφανίστηκε φορώντας ένα σετ σε μπεζ απόχρωση. Μεταξωτό πουκάμισο, φούστα μέχρι το γόνατο σε ίσια γραμμή, ζώνη και μπότες που όλα είχαν το logo του διάσημου brand.

(Photo by Jacopo Raule/Getty Images)

Η Ντέμι Μουρ μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με την εντυπωσιακή τουαλέτα με μακριά ουρά που επέλεξε να φορέσει, σε χρώμα πορτοκαλί με χρυσό. Η διάσημη σταρ πόζαρε στον φωτογραφικό φακό με τον hairstylist Δημήτρη Γιαννέτο.