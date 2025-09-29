«Gucci game over»: Νέα σειρά ετοιμάζεται ως απάντηση στο «House of Gucci» που είχε εξοργίσει πολλούς

Τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας «House of Gucci» του Ρίντλεϊ Σκοτ που εξόργισε μέλη της οικογένειας Gucci και ένα μεγάλο μέρος της ιταλικής κινηματογραφικής κοινότητας που ισχυρίστηκαν ότι ήταν μια χονδροειδής και ανακριβής απεικόνιση της ιστορίας του ιταλικού οίκου, ο πάροχος συνδρομητικής τηλεόρασης Sky ανακοίνωσε μια ιταλική τηλεοπτική σειρά υψηλής ποιότητας που θα επιδιώξει να διορθώσει τα πράγματα.

Η σειρά έξι επεισοδίων - με τίτλο «Gucci: Game Over» - θα σκηνοθετηθεί από τον Γκαμπριέλε Μουτσίνο, γνωστό από την ταινία «The Pursuit of Happyness» με πρωταγωνιστή τον Γουίλ Σμιθ και μια σειρά από ιταλικές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές επιτυχίες και θα βασίζεται στα απομνημονεύματα της Αλέγκρα Γκούτσι, κόρης του Μαουρίτσιο Γκούτσι και της Πατρίσια Ρετζιάνι (τους οποίους υποδύθηκαν οι Άνταμ Ντράιβερ και η Lady Gaga στην ταινία «House of Gucci»).

«Θα αφηγηθούμε την ιταλική οπτική ως απάντηση στην ταινία «House of Gucci» μέσα από τα μάτια της Αλέγκρα Γκούτσι» δήλωσε ο Νιλς Χάρτμαν από τη Sky Studios Italy, κατά τη διάρκεια παρουσίασης του Sky Italia, ιδιοκτησίας της Comcast.

Στις 27 Μαρτίου 1995, ο Μαουρίτσιο Γκούτσι επικεφαλής του οίκου μόδας Gucci και εγγονός του ιδρυτή της μάρκας Γκούτσιο Γκούτσι πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στην πόρτα του γραφείου του στο Μιλάνο. Το έγκλημα οργανώθηκε από την πρώην σύζυγό του Πατρίτσια Ρετζάνι, η οποία καταδικάστηκε το 1998.

Το βιβλίο της Αλέγκρα Γκούτσι, το οποίο έχει τη μορφή επιστολών προς τον δολοφονημένο πατέρα της αποκαλύπτει πολλά οικογενειακά μυστικά, μιλά για τη σχέση των γονιών της πριν και μετά το διαζύγιο και περιγράφει τις λεπτομέρειες της δολοφονίας.

«Μετά το «House of Gucci», είχα την ευκαιρία να διηγηθώ αυτή τη σημαντική ιστορία» δήλωσε η Αλέγκρα Γκούτσι στην παρουσίαση του Sky, σημειώνοντας ότι είναι «πολύ απογοητευμένη» από την ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ «επειδή χάθηκε μία ευκαιρία να ειπωθεί μια πραγματική και δυνατή ιστορία».

Τα γυρίσματα της σειράς «Gucci: Game Over» - που είναι συμπαραγωγή των Sky Studios και της ιταλικής Lucky Red - έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την άνοιξη του 2026.