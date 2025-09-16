Giorgio Armani: Μικέλε Μορσέλι - Ποιός είναι ο 42χρονος που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ

Δώδεκα ημέρες έχουν περάσει από τότε που ο Giorgio Armani έφυγε από την ζωή και ανάμεσα στα ονόματα των κληρονόμων που έγιναν γνωστά μέσα από την διαθήκη που άνοιξε στις 12 Σεπτεμβρίου, έρχεται να προστεθεί μια έκπληξη... το όνομα Μικέλε Μορσέλι. Πρόκειται για τον 42χρονο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ακινήτων του ομίλου που διαχειριζόταν το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Armani.

Πολυτελείς βίλες, διάσπαρτες μεταξύ Saint-Tropez, Pantelleria, Antigua, Broni και Νέας Υόρκης αποτελούν μέρος του χαρτοφυλακίου που του έχει εμπιστευτεί η L'Immobiliare Srl, η εταιρεία της οποίας ηγείται και έχουν καθαρή αξία περίπου 289 εκατομμύρια ευρώ.

Τι κληρονομεί ο Μικέλε Μορσέλι

Θέλοντας να τον επιβραβεύσει για την αφοσίωσή του και το έργο του, ο Armani άφησε στον διευθυντή μια σημαντική κληρονομιά, όπως ιταλικά κρατικά ομόλογα (BTP) αξίας σχεδόν 32 εκατομμυρίων ευρώ, μετοχές της EssilorLuxottica αξίας άνω των 26 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και κάποια προσωπικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων vintage αυτοκινήτων. Εκτός αυτών, μερίδιο της συλλογής με τα απολιθώματα που είχε και ορισμένα αντικείμενα, όπως περίεργα, ξύλινα τραπέζια με εφέ ψαριού. Ακούγεται μάλιστα ότι ο Αρμάνι έδωσε στον Μορσέλι και την οικογένειά του, την ευκαιρία να χρησιμοποιούν το γιοτ για δύο εβδομάδες το χρόνο και να διαμένουν σε ορισμένες από τις κατοικίες του ομίλου.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ο Armani άνοιξε ασφαλιστήριο συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στο όνομα της κόρης του Morselli (Bianca) , η αξία του οποίου θα της καταβληθεί όταν θα είναι μεταξύ 25 και 30 ετών. Σε μια συνέντευξη, ο Armani είχε πει μάλιστα ότι θεωρεί την Bianca «σαν κόρη του».