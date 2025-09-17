Η Ιταλία σχεδιάζει να δώσει το όνομα του Τζιόρτζιο Αρμάνι στο αεροδρόμιο της Παντελερία

Το όνομα του γνωστού σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι σχεδιάζουν να δώσουν οι ιταλικές Αρχές στο αεροδρόμιο του μικρού νησιού Παντελερία, ως φόρο τιμής στον αείμνηστο σχεδιαστή μόδας.

O Αρμάνι είχε ξεχωρίσει το αποκαλούμενο «μαύρο μαργαριτάρι της Μεσογείου», το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στη Σικελία και την Τυνησία. Εκεί επέλεγε συχνά να περνά τις καλοκαιρινές διακοπές του στην πολυτελή έπαυλη που είχε αγοράσει.

Μάλιστα σε συνεντεύξεις του το αποκαλούσε «καταφύγιο» ενώ συχνά φιλοξενούσε συγγενείς και φίλους του. Περιτριγυρισμένα από περίπου 150 φοινικόδεντρα, όλα τα κτίσματα ήταν σύμφωνα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική χωρίς ξενόφερτες παρεμβάσεις.

L'aeroporto di Pantelleria sarà intitolato ad Armani: l'ok da Salvini https://t.co/nb6Q4G1SQ2 pic.twitter.com/s0cDTF6uJ6 — Repubblica Palermo (@rep_palermo) September 16, 2025

Η ιταλική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ENAC) ανέφερε την Τετάρτη 17/09 ότι υποστηρίζει την πρόταση για μετονομασία του συγκεκριμένου αεροδρομίου, την οποία κατέθεσε το τοπικό συμβούλιο και στηρίζει επίσης ο υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι.

Ο πρόεδρος της ENAC Πιερλουίτζι Ντι Πάλμα επισημαίνει πως η πρόταση για τη μετονομασία σε «Τζόρτζιο Αρμάνι» εξυπηρετεί τα σχέδια για τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου και την προώθηση του τουρισμού στο νησί Παντελερία.

Η τελευταία εξομολόγηση του Αρμάνι

Λίγες μόλις ημέρες πριν φύγει από τη ζωή, ο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής «άνοιξε» την καρδιά του σε μία σπάνια και αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε στους Financial Times. Σε έναν συγκινητικό προσωπικό απολογισμό, ο εμβληματικός «μαέστρος» του στυλ, μίλησε για την πορεία του, τις θυσίες που απαίτησε η επιτυχία και τα μαθήματα που αποκόμισε σε μια ζωή αφιερωμένη στη μόδα. Ενώ δεν δίστασε να αποκαλύψει και το μεγάλο του παράπονο.

Συγκεκριμένα ο Giorgio Armani παραδέχτηκε με ειλικρίνεια ότι, αν και αφιέρωσε μια ολόκληρη ζωή στη δουλειά που αγαπούσε, το μόνο που πραγματικά μετάνιωσε ήταν οι αμέτρητες ώρες που δεν πέρασε με τους φίλους και την οικογένειά του — τον χρόνο που θα ήθελε να είχε αφιερώσει σε εκείνους που αγαπά βαθιά.

«Η σκληρή δουλειά είναι σίγουρα απαραίτητη για την επιτυχία», είχε απαντήσει σε ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με την επιτυχία στο σύμπαν της μόδας προσθέτοντας «το μόνο πράγμα που μετανιώνω στη ζωή μου είναι ότι αφιέρωσα πάρα πολλές ώρες στη δουλειά και όχι αρκετό χρόνο στους φίλους και την οικογένειά μου».