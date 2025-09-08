Η συγκινητική εξομολόγηση του Giorgio Armani λίγο πριν «φύγει» από τη ζωή - «Μετάνιωσα που...»

Λίγες μόλις ημέρες πριν φύγει από τη ζωή, ο Giorgio Armani «άνοιξε» την καρδιά του σε μία σπάνια και αποκαλυπτική συνέντευξη στους Financial Times. Σε έναν συγκινητικό προσωπικό απολογισμό, ο εμβληματικός «μαέστρος» του στυλ, μίλησε για την πορεία του, τις θυσίες που απαίτησε η επιτυχία και τα μαθήματα που αποκόμισε σε μια ζωή αφιερωμένη στη μόδα. Ενώ δεν δίστασε να αποκαλύψει και το μεγάλο του παράπονο.

Συγκεκριμένα ο Giorgio Armani παραδέχτηκε με ειλικρίνεια ότι, αν και αφιέρωσε μια ολόκληρη ζωή στη δουλειά που αγαπούσε, το μόνο που πραγματικά μετάνιωσε ήταν οι αμέτρητες ώρες που δεν πέρασε με τους φίλους και την οικογένειά του — τον χρόνο που θα ήθελε να είχε αφιερώσει σε εκείνους που αγαπά βαθιά.

«Η σκληρή δουλειά είναι σίγουρα απαραίτητη για την επιτυχία», είχε απαντήσει σε ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με την επιτυχία στο σύμπαν της μόδας προσθέτοντας «το μόνο πράγμα που μετανιώνω στη ζωή μου είναι ότι αφιέρωσα πάρα πολλές ώρες στη δουλειά και όχι αρκετό χρόνο στους φίλους και την οικογένειά μου».

Στη συνέχεια είχε παραδεχτεί: «η μεγαλύτερη αδυναμία μου είναι ότι θέλω να ελέγχω τα πάντα. Επέβλεπα κάθε πτυχή της επίδειξης εξ αποστάσεως μέσω video, από τις πρόβες μέχρι τη σειρά και το μακιγιάζ. Όλα όσα βλέπετε έχουν γίνει υπό τη διεύθυνσή μου και έχουν την έγκρισή μου» είχε δηλώσει ο Giorgio Armani στους Financial Times σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε στις 29 Αυγούστου.

Όσον αφορά τη μεγαλύτερη δύναμή του, ο «βασιλιάς» της μόδας εκμυστηρεύτηκε ότι είναι «η ικανότητα να πιστεύω στις ιδέες μου και η αποφασιστικότητα – μερικές φορές η πεισματάρα – να τις υλοποιώ».