Η άγνωστη σχέση του Τζόρτζιο Αρμάνι με την πριγκίπισσα Νταϊάνα - Το φόρεμα που έμεινε στα σχέδια...

Ο θάνατος του Τζιόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τη μόδα. Επίσης, φέρνει στο προσκήνιο έναν από τους πιο συγκινητικούς και ελάχιστα γνωστούς δεσμούς του με την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Γνωστός για τον επαναπροσδιορισμό της σύγχρονης κομψότητας, ο Αρμάνι έντυσε αμέτρητους αστέρες του Χόλιγουντ και μέλη βασιλικών οικογενειών. Ωστόσο, μέρος της παρακαταθήκης του είναι και μια διακριτική σχέση με τη Νταϊάνα, μια σχέση μάλιστα που συνδέει την αγαπημένη πριγκίπισσα με τον σχεδιαστή την τελευταία μέρα της ζωής της.

Όπως διαβάζουμε σε αφιέρωμα του περιοδικού PEOPLE, στις 31 Αυγούστου 1997, η Νταϊάνα φωτογραφήθηκε στο Παρίσι φορώντας ένα σακάκι του Αρμάνι, ένα look φόρο τιμής στο κομψό, λιτό στυλ της στα χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο. Το κομμάτι ήταν μέρος μιας αναπτυσσόμενης σχέσης μεταξύ της Νταϊάνα και του οίκου μόδας.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα με chinos παντελόνι Armani περπάτησε σε ενεργό ναρκοπέδιο στην Αγκόλα, το 1997:

Ο ίδιος ο Αρμάνι αποκάλυψε αργότερα ότι είχε σχεδιάσει ένα φόρεμα για την πριγκίπισσα για μια εκδήλωση στην οποία είχε προγραμματίσει να παρευρεθεί εκείνο το φθινόπωρο, ένα σχέδιο που δεν θα είχε ποτέ την ευκαιρία να φορέσει.

Ο Αρμάνι αναφέρθηκε τότε στο εξελισσόμενο στυλ της Νταϊάνα, σημειώνοντας στο WWD ότι «είχε βρει το δικό της στυλ, ελέγχοντας αυστηρά κάθε πειρασμό να το παρακάνει και προτιμώντας καθαρές, μοντέρνες γραμμές που αναδείκνυαν το υπέροχο πρόσωπο και τη σιλουέτα της με έναν πολύ σύγχρονο τρόπο». Ο σχεδιαστής πρόσθεσε: «Αυτό προσπαθούσα να τονίσω με το φόρεμα που μόλις έφτιαξα για εκείνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια επέλεξε το σχέδιο, το πιο απλό από όλα τα σκίτσα που της έστειλα».



Ενώ η Νταϊάνα ήταν γνωστή για την προτίμησή της σε βρετανικές μάρκες όπως η Catherine Walker, στράφηκε επίσης σε ιταλικούς και γαλλικούς οίκους όπως οι Versace, Dior και Armani, ειδικά στη δεκαετία του '90. Η κομψή ραπτική και οι λιτές σιλουέτες του Αρμάνι ταίριαζαν απόλυτα με το νέο κεφάλαιο στη ζωή της Νταϊάνα ως ανεξάρτητης γυναίκας.