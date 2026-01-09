Δημοσίευμα του «Athletic» λέει πως ο Ταρέμι βρίσκεται στο στόχαστρο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Ο Μεχντί Ταρέμι είχε έρθει στον Ολυμπιακό στις 31 Αυγούστου, με την μεταγραφή του να σκάει σαν... βόμβα, με τον φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ με την Ίντερ να ενισχύει σημαντικά την επιθετική γραμμή των «ερυθρόλευκων».

Ο Ταρέμι μέχρι στιγμής έχει βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό και μετράει 12 γκολ και δύο ασίστ σε 20 εμφανίσεις, σε όλες τις διοργανώσεις. Σύμφωνα με την «Athletic», οι πολύ καλές εμφανίσεις του με τους «ερυθρόλευκους» έχουν τραβήξει το βλέμμα της Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς οι «Reds» έχουν βάλει στη λίστα τους το όνομα του Ταρέμι για την ενίσχυση στην επιθετική τους γραμμή.

Iranian international Mehdi Taremi and Jorgen Strand Larsen on four man #NFFC shortlist for striker targets @David_Ornstein https://t.co/7ELnMV5yv3 — Paul Taylor (@nottmtails) January 9, 2026

Τα χαρακτηριστικά του Ιρανού επιθετικού θυμίζουν τον Κρις Γουντ, ο οποίος απουσιάζει μετά από επέμβαση στο γόνατο, και με την εμπειρία του θεωρείται πως μπορεί να βοηθήσει. Μάλιστα το εν λόγω δημοσίευμα τονίζει πως καθοριστικό ρόλο στο ενδεχόμενο εξέλιξης της υπόθεσης μπορεί να παίξει ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Η «Athletic» μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Η αναζήτηση της Νότιγχαμ Φόρεστ για έναν νέο επιθετικό την έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας λίστας τεσσάρων παικτών, στην οποία περιλαμβάνεται ο διεθνής Ιρανός Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού, καθώς και ο επιθετικός της Γουλβς, Γιόργκεν Στραντ Λάρσεν. Η Φόρεστ είναι ένας από τους αρκετούς συλλόγους που παρακολουθούν στενά την πιθανή διαθεσιμότητα του Στραντ Λάρσεν, ενώ ο Ταρέμι βρίσκεται στο «ραντάρ» της λόγω των ομοιοτήτων του με τον Κρις Γουντ, σε μια περίοδο που ο πρώτος σκόρερ της περσινής σεζόν απουσιάζει μετά από επέμβαση στο γόνατο.

Αν η Φόρεστ προχωρήσει το αρχικό της ενδιαφέρον, σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης της, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρίσκεται επίσης στην ηγεσία του Ολυμπιακού»