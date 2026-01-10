Ο Ταρέμι εξήγησε τον λόγο που δεν πανηγυρίζει τα τελευταία του γκολ: «Δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Super League μετά το καθαρό 2-0 επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι, σε ένα αποτέλεσμα που επιβεβαίωσε τη σταθερότητα και τη σοβαρότητα των «ερυθρόλευκων» μακριά από το Φάληρο. Αγωνιστικά, ο Μέχντι Ταρέμι ήταν και πάλι κομβικός, όμως η εικόνα που τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρον ήταν η απουσία έντονου πανηγυρισμού. Όπως ακριβώς έκανε και πριν λίγες μέρες όταν σκόραρε κόντρα στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο για το Super Cup.



Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ιρανός επιθετικός μίλησε στη NOVA και έδωσε τη δική του εξήγηση «Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο Ιράν, με την κυβέρνηση και τον λαό. Ως παίκτης πρέπει να είσαι με τον κόσμο, γιατί αυτός στέκεται πάντα δίπλα μας».



Ο Ταρέμι εξήγησε ότι όσα συμβαίνουν στην πατρίδα του δεν του επιτρέπουν να εκφράσει χαρά όπως θα ήθελε, ακόμη κι αν αγωνιστικά όλα πηγαίνουν καλά. «Όταν η χώρα σου δεν είναι καλά, δεν μπορείς να είσαι πραγματικά χαρούμενος». Παράλληλα, παραδέχθηκε πως αισθάνεται και ένα συναισθηματικό μπέρδεμα, λέγοντας: «Από την πλευρά των οπαδών του Ολυμπιακού πρέπει να είμαι χαρούμενος, αλλά δεν ξέρω πάντα τι είναι σωστό να κάνω».



Την ίδια στιγμή, στο Ιράν συνεχίζονται εκτεταμένες διαδηλώσεις, με επίκεντρο τη βαθιά οικονομική κρίση και τη γενικότερη πολιτική κατάσταση. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί σε πολλές μεγάλες πόλεις, με τις αρχές να απαντούν με σκληρά μέτρα, συλλήψεις και περιορισμό της επικοινωνίας.



Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ταρέμι:

Για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο: «Νιώθω καλά, ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Από την αρχή προσπαθήσαμε να πιέσουμε ψηλά και να βρούμε κενά. Τα πήγαμε υπέροχα και ο τρόπος που παίξαμε ήταν καλό».

Για το αν ήταν το δώρο του προς τον προπονητή του η εμφάνισή του: «Θα μπορούσα να του δώσω τη φανέλα μου. Του εύχομαι όλα τα καλά, ξέρει τι θέλει από τη δουλειά του. Θα προσπαθήσουμε να εκπληρώνουμε τους στόχους μας, μέχρι το τέλος της σεζόν».

Για το γεγονός ότι δεν πανηγυρίζει θερμά τα γκολ του: «Ναι, γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα στο Ιράν, με την κυβέρνηση και τον λαό. Ως παίκτης πρέπει να είσαι με τον κόσμο, γιατί αυτός στέκεται στο πλευρό μας. Επειδή η χώρα μας δεν φαίνεται καλά, δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος. Από την πλευρά των οπαδών του Ολυμπιακού, πρέπει να είμαι. Προκαλεί μπέρδεμα και δεν ξέρω τι να κάνω».