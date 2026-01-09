Ολυμπιακός: Αναβάλλεται το παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ετοιμάζεται για τον αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο (10/1) όμως σκέφτεται και το αρκετά απαιτητικό πρόγραμμα που έχει για τον Γενάρη, με υποχρεώσεις σε Κύπελλο Ελλάδας Betsson και Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» λοιπόν, κατέθεσαν αίτημα αναβολής για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα AKTOR που είναι προγραμματισμένος το επόμενο Σάββατο στις 17 Ιανουαρίου στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Αυτό γιατί πρίν από την συγκεκριμένη ημερομηνία έχει τον ημιτελικό Κυπέλλου Ελλάδος απέναντι στον ΠΑΟΚ, και μετά υπάρχει το πολύ κρίσιμο ματς για την συνέχεια των Πειραιωτών στο Τσάμπιονς Λίγκ, το προτελευταίο, απέναντι στην Λεβερκούζεν. Να υπενθυμίσουμε πως το δικαίωμα αναβολής το έχουν όλες οι ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη, για μια φορά, και όπως ήταν λογικό το αίτημα του Ολυμπιακού έγινε αποδεκτό.

Επομένως το πρόγραμμα του Ολυμπιακού διαμορφώνεται ως εξής: